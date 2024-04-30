Эти комплексы были созданы для защиты военных баз в Афганистане.

Латвия выделила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут в частности новейшие зенитные установки. Об этом сообщила в соцсети Х премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

По ее словам, латвийское правительство только что согласовало передачу Вооруженным Силам Украины следующих вооружений:

зенитных установок NBS (вероятно, речь идет о зенитном артиллерийском комплексе ближнего радиуса действия MANTIS NBS C-RAM);

тактических беспилотных систем наблюдения,

других необходимых материально-технических средств.

Отмечается, что этот пакет помощи призван улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности Украины.

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"Каждым отправлением мы подтверждаем свою приверженность народу Украины и его борьбе против агрессора России, которая является самой большой угрозой для мира и безопасности в мире. Латвия выделяет 0,25% своего ВВП в год на военную помощь Украине. Мы продолжим поддерживать Украину как на двустороннем уровне, так и вместе с нашими союзниками", - заявила премьер Латвии.

Что известно о зенитной системе NBS

MANTIS NBS C-RAM - новейший комплекс противовоздушной обороны малого радиуса действия, созданный немецким оборонным концерном Rheinmetall Defence.

MANTIS предназначена для защиты военных и стратегических объектов гражданской инфраструктуры от маловысотных воздушных угроз, в том числе пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Комплекс способен обнаруживать, отслеживать и сбивать воздушные цели на близком расстоянии от охраняемого объекта.

Комплекс был специально разработан в 2007-2010 гг. для защиты передовых баз немецкой армии, размещенных в Афганистане. Его назначение - перехват беспилотников, артиллерийских и минометных снарядов.

Система автоматически открывает огонь из 35-миллиметровой пушки по воздушным целям, поражая их в рассчитанной компьютером точке траектории полета. Скорострельность системы составляет около 1000 выстрелов в минуту.

Эффективная дальность огня составляет 5 км для крупных целей и 3 км для малых.

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