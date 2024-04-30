Один из мифов заключается в том, что это решение лишило всех мужчин за рубежом доступа к консульским услугам.

В Министерстве иностранных дел рассказали о мифах и фактах относительно решения о временном приостановлении приема новых заявлений о предоставлении консульских услуг для мужчин за рубежом.

На сайте внешнеполитического ведомства Украины отмечается, что первый миф заключается в том, что это решение лишило всех мужчин за рубежом доступа к консульским услугам. На самом же деле, решение касается только мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом, и временно приостанавливает прием от этой категории граждан новых заявлений на ограниченный период времени.

"После завершения этого периода, прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, которые уточнили свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство. После 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения Украины фиксируют уменьшение количества новых заявлений на уровне от 20% до 25%, что свидетельствует о том, что речь идет лишь о временной технической паузе для определенной категории граждан Украины, а не всех мужчин или всех украинцев. Во время технической паузы в приеме новых заявлений государственные учреждения дорабатывают механизмы военно-учетной работы для учета норм нового закона", – отметили в министерстве. Видео дня

Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, которые временно находятся за рубежом, сейчас определяется среди доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами. Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения, объясняют в ведомстве.

Второй миф – что после этого решения мужчины призывного возраста за рубежом лишены консульской опеки, в частности в случае чрезвычайных ситуаций. На самом деле, как говорят в МИД, оно никоим образом не касается предоставления экстренной консульской помощи гражданам Украины в случае чрезвычайных ситуаций (ДТП, задержания, стихийные бедствия и т.д.).

В таких случаях, по информации министерства, консульские работники предоставляют в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме всем гражданам Украины, женщинам и мужчинам любого возраста и безотносительно к их статусу относительно военной службы или других особенностей.

Третий миф – решение неконституционное, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу. Правда – защита прав и интересов граждан Украины за рубежом была и остается приоритетом МИД. В ведомстве отметили, что техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста обусловлена необходимостью подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг для этой категории граждан в связи со вступлением в действие нового закона о мобилизации. Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг.

Кроме того, говорится, что четвертый миф заключается в том, что решение внезапно остановило предоставление консульских услуг всем мужчинам призывного возраста за рубежом. В министерстве объяснили, что на самом деле все заявления на получение консульских услуг, поданные до 23 апреля 2024 года в зарубежных дипломатических учреждениях, рассматриваются и обрабатываются консульскими учреждениями в полном объеме, в том числе поданные до этой даты заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"Поэтому ни о какой внезапности речь не идет, ведь заявления, которые уже были в работе, продолжили обрабатываться. Временно приостановлен только прием новых заявлений от отдельной категории граждан для уточнения механизмов предоставления консульских услуг согласно принятому новому закону", – уточнили в МИД.

Пятый миф – решение несправедливо в отношении ряда случаев, когда мужчины мобилизационного возраста находятся за рубежом или на законных основаниях, или выехали вынужденно и не убегали от своего долга защищать Родину. В ведомстве отметили, что данное решение лишь временно приостанавливает прием новых заявлений на получение консульских услуг до доработки механизмов уточнения военно-учетных данных в соответствии с требованиями законодательства.

"Если человек уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, он будет иметь такую возможность. Это равные условия и отношение государства к мужчинам в Украине и за рубежом", – говорится в сообщении.

И шестой миф, как отметили в министерстве, о том, что решение нарушает международные конвенции по защите прав человека.

"Решение временное и касается только приема новых заявлений. После уточнения механизмов воплощения нового закона, прием заявлений возобновится. Ни о каком нарушении прав человека в этом случае не может идти речи, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг", – резюмировали в министерстве.

Приостановление консульских услуг украинцам за рубежом

23 апреля украинским мужчинам призывного возраста стали недоступными консульские услуги за рубежом. В МИД прокомментировали решение о приостановлении консульских услуг. Так, глава министерства Дмитрий Кулеба в сети X отметил, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Кроме того, украинское правительство приняло решение, согласно которому получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут только на территории Украины.

Впоследствии в МИД заявили, что решение Кабмина касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ". Однако в постановлении Кабмина говорится, что пересылка паспортов в обособленное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется. Сейчас паспорта изготавливаются только в Украине.

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