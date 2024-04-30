В МИД Украины приветствовали решение и поблагодарили всех членов комитета министров Совета Европы, которые поддержали его.

В Совете Европы приняли важное решение о спецтрибунале по агрессии РФ против Украины. Об этом в сети Х сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно решению, генеральный секретарь Совета Европы подготовит документы, которые поспособствуют консультациям в Основной группе и подготовят проект соглашения между Украиной и Советом Европы о создании трибунала. Кроме того, решение предусматривает дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением, которое касается организации поддержки трибунала, его финансирования и других вопросов.

Кулеба приветствовал решение и выразил благодарность всем членам комитета министров Совета Европы, которые поддержали его.

Видео дня

"Это важный практический шаг на пути к созданию спецтрибунала. Каждый такой шаг приближает к неотвратимому наказанию за преступление агрессии против Украины", - говорится в заявлении.

По словам главы МИД, сейчас специалисты активно работают над тем, чтобы трибунал осуществил справедливое правосудие.

"Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире", - добавил министр.

Специальный трибунал - последние новости

В начале марта стало известно, что специальный трибунал по агрессии РФ будет размещен в Гааге. В Офисе президента отметили, что раздел "Ответственность России" в этом документе "является лучшим и самым сильным из всех соглашений".

Также УНИАН сообщал, что в Нидерландах представители 44 стран поддержали идею создания специального трибунала для привлечения РФ к ответственности за ее преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: