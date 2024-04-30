Израильтяне ведут свою лоббистскую кампанию в США совсем не так, как украинцы.

Чтоб рассчитывать на максимальную поддержку со стороны США, какую получает Израиль, Украина должна сформировать стабильную двухпартийную поддержку в американском политикуме. Об этом заявил американский политтехнолог, бывший конгрессмен-республиканец Стивен Мур в интервью LIGA.net.

По словам Мура, он понимает разочарование украинцев после того, как США и Великобритания собственноручно бросились сбивать иранские ракеты, летевшие на Израиль. Но на то есть причина.

"Причина в том, что израильтяне и произраильское лобби в Америке очень сосредоточены на том, чтобы иметь двухпартийную поддержку. Вы не услышите от них негатива, который идет от украинцев. Они не жалуются, а благодарят тех, кто помогает им. И делают это годами", – подчеркнул Мур.

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Он отметил, что тема Украины является весьма чувствительной в США. Частично этому поспособствовала пророссийская пропаганда в среде республиканцев, но и проукраинские силы тоже допустили ряд ошибок.

"Если Киев хочет таких отношений с Америкой, как у Израиля, то должен работать над двухпартийной поддержкой. Давать положительное подкрепление тем, кто помогает. В Украине говорят: "Хорошо, что наконец-то проголосовали, давно пора, и так затянули с помощью". Такой подход не работает", – считает республиканец.

США, Франция и Британия защищали Израиль от атаки Ирана

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран запустил несколько десятков (или возможно даже сотен) дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет по территории Израиля. Несмотря на большое количество средств воздушного нападения, большинство из них удалось перехватить еще на подлете к Израилю. Ключевую роль в этом сыграла истребительная авиация США, Франции, Великобритании и Иордании, которая помогала сбивать дроны и ракеты.

Такое поведение стран Запада на фоне неспособности оказать достаточную поддержку Украине возмутило украинцев. Даже президент Зеленский откровенно упрекнул западных партнеров за их двойные стандарты.

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