Им вручили повестки по месту регистрации и отпустили.

Представители территориального центра комплектования сегодня задержали двух медицинских физиков онкологического центра Первого медобъединения Львова для уточнения учетных данных.

Как сообщает телеграм-канал Львовыч, работников онкоцентра забрали по дороге на работу.

"Эти действия привели к тому, что работа центра просто остановилась. 100 онкобольных людей не могут проходить облучение из-за действий ТЦК", - отмечает телеграм-канал, ссылаясь на сообщения от его читателей.

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Во Львовском областном ТЦК и СП подтвердили информацию о доставке указанных работников.

"Двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и выявили, что они находятся на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", - пояснили в ТЦК, сообщает "Еспресо.Захід".

В Первом медобъединении Львова отметили, что двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК - для уточнения учетных данных. После чего они вернулись к работе.

"Онкологический центр Первого медобъединения Львова работает в обычном режиме", - заверили в медучреждении.

Задержание водителей фур работниками ТЦК на Закарпатье

Недавно Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины сообщила, что работники ТЦК незаконно задержали в Закарпатской области водителей нескольких грузовиков, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину. Их быстро мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части.

В Закарпатском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что водители грузовиков такие же граждане Украины как и другие. Они должны иметь при себе необходимые военно-учетные документы. Если их нет в наличии, в таких случаях военнообязанным предлагают проехать в ТЦК для уточнения данных.

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