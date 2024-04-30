Суть реформы, которая теперь закреплена в указе, заключается в упрощении ранее разрозненной системы командования.

Министр обороны Германии Борис Писториус подписал "Оснабрюкский указ". Им предусмотрена реорганизация командования Бундесвером.

Как пишет Spiegel, документ знаменует собой "очередную веху на пути к перелому", который канцлер Олаф Шольц провозгласил после российского вторжения на Украину. Для Писториуса, занимающего свой пост всего 15 месяцев, это дорожная карта того, как радикально он хочет преобразовать Бундесвер.

Цель четко определена во введении к документу: Германия должна стать "основой сдерживания и коллективной обороны в Европе". Для этого необходимо срочно адаптировать структуру Бундесвера.

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До сих пор Бундесвер был ориентирован в основном на небольшие узкоспециализированные зарубежные миссии, например, в Афганистане. Теперь же необходимо полностью сосредоточиться на национальной и союзной обороне. Цель – "обеспечить оптимальное оснащение бундесвера для чрезвычайных ситуаций, для обороны, для войны".

В Оснабрюке Писториус подчеркнул срочность вопроса – времени на реорганизацию не так много.

"Если мы хотим быть в состоянии противостоять этой угрозе, то мы должны быть в состоянии вести войну, которую нам навяжут. Способность вести войну означает не что иное, как способность вести войну так, чтобы ее не пришлось вести", – сказал он.

Суть реформы, которая теперь закреплена в указе, заключается в упрощении ранее разрозненной системы командования. В будущем объединенное оперативное командование будет руководить всеми миссиями войск, как внутри страны, так и за рубежом.

Германия: другие новости

В СМИ пишут, что Германия планирует готовить войска США к боям на восточном фронте НАТО. Так, немецкие командующие разрабатывают планы относительно того, как они будут кормить тысячи американских солдат и заправлять их танки, когда те будут двигаться к восточному фронту НАТО. Большинство деталей планирования является государственной тайной.

В свою очередь министр внутренних дел Германии призвала тратить больше денег на гражданскую оборону из-за войны в Украине. По словам Нэнси Фезер, "в связи с новой ситуацией и угрозами в Европе" Германия должна модернизировать систему гражданской обороны.

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