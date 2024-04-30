Парламентарии работают над вторым чтением законопроекта №10379.

Представители трех разных парламентских фракций рассказали, насколько могут вырасти штрафы за нарушение правил воинского учета для граждан Украины.

Свое мнение в эфире телемарафона высказали члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народные депутаты Андрей Осадчук и Александр Бакумов, а также первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько.

Осадчук отметил, что 18 мая вступает в силу измененное законодательство о мобилизации, но оно не содержит штрафов. Сейчас речь идет о сателлитном законопроекте №10379, который был подан 25 декабря 2023 года и фактически только сегодня прошел подкомитет.

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По его словам, завтра должно состояться заседание Комитета, который, скорее всего, поддержит эту законодательную инициативу Кабинета министров. Не ранее чем через неделю Верховная Рада сможет перейти к голосованию во втором чтении. Сейчас увеличение штрафов еще не произошло.

По мнению Осадчука, "драматическое" повышение штрафов вряд ли улучшит уровень мобилизации в Украине. "Важно, что те пожелания Кабмина, которые были по состоянию на декабрь прошлого года, мы уменьшили, наверное, вчетверо. Главное, что мы вообще убрали уголовную ответственность за отказ прохождения ВВК. Поэтому изменения по штрафам будут, но они будут не такие жесткие, как планировал Кабмин", - подчеркнул депутат.

Более подробно о возможных суммах штрафов рассказал глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Бакумов. По его словам, профильный комитет максимально либерализовал законопроект, а штрафы фактически снижены в разы.

"Если сравнить, то правительство предлагало накладывать административное взыскание на граждан Украины в размере от 153 тысячи грн. до 204 тыс. грн. В проекте, который подготовил подкомитет и завтра будет рекомендовать Комитету, максимальный размер административного взыскания за административное правонарушение, совершенное в особый период - в период военного положения, будет составлять 17 000 грн. - 25 500 грн", - акцентировал он.

Бакумов отметил, что исключены любые изменения в Уголовный кодекс и уголовная ответственность за непрохождение ВВК, которую предлагало правительство. Также убрали возможность административного ареста в связи с уклонением, в частности, специальный административный арест, который связан с нарушением правил соответствующего воинского учета или мобилизационных правил.

"Мы сделали Комитетское примечание, если государство может в автоматизированных системах найти данные о лице, например, о его выданных загранпаспортах, его выезде за границу, его городе регистрации. То есть то, что имеет право и возможность государство знать. Если такие данные не сообщил гражданин, то это не является составом административного правонарушения. Это очень существенно. Таким образом то, что государство не знает, надо сообщить - где находитесь, какие средства связи. Но то, что знает из соответствующих реестров, сообщать не нужно", - подчеркнул он.

Бакумов считает, что военный учет нужен государству для того, чтобы увидеть общую картину, из чего состоит резерв.

В свою очередь Крулько отметил, что повышение штрафов не повлияет на мотивацию тех граждан, которые скрываются от ТЦК. "Убежден, что штраф который сейчас существует от 510 грн. до 5100 грн., что касается как раз нарушений по данным по мобилизации, если его увеличить кратно, то это не приведет к тому, что те, кто уклоняются от военной службы, сразу побегут в военкомат. Не это решает вопрос крепкого войска", - акцентировал он.

По мнению депутата, нужны средства мотивации граждан, а силой тянут в ТЦК немотивированных людей, которые не будут способны выполнять свою работу.

"Об этом говорят командиры бригад и батальонов. Мне кажется, что парламентариям, а особенно правительству, как исполнительной ветви власти, надо думать над системой мотивации, чтобы люди снова захотели прийти и защитить свою страну от врага - это сработает. Штрафы не сработают. Это только приведет еще к большему количеству уклонистов и увеличению количества попыток выехать за границу нелегально", - подчеркнул Крулько.

Новые правила мобилизации

Как сообщал УНИАН, в Украине с 18 мая 2024 года вступит в силу новый закон о мобилизации.

Для украинцев могут значительно вырасти штрафы за нарушение правил воинского учета как в особый период, так и в мирное время. В частности, повышение штрафов предусматривает законопроект №10379, который депутаты приняли за основу в первом чтении.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и УКУ относительно усиления ответственности за военные правонарушения (№10379). Как отмечал народный депутат Ярослав Железняк, была одобрена правительственная версия со "всеми нормами", ко второму чтению должны зайти "все обещанные изменения".

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