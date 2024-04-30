Сергей Нагорняк говорит, что правительству надо показать людям реальное состояние в энергетике и объяснить, что нужно принимать кардинальные шаги для решения проблем в отрасли.

Без пересмотра тарифа на электроэнергию для населения зимой может быть сложная ситуация с энергообеспечением. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Он рассказал, что в результате обстрелов энергосистемы сейчас ситуация сложнее, чем была после прошлой зимы. Нардеп говорит, что правительству надо показать людям реальное состояние в энергетике и объяснить, что нужно принимать кардинальные шаги для решения проблем в отрасли.

"Нужно людям сказать правду. Если мы не примем каких-то кардинальных решений, то мы зимой будем иметь с 24 часов в сутки будем иметь 12 или 18 часов только свет, потому что у нас будет сверхсложная ситуация и огромный дефицит", - сказал Нагорняк озвучивая свои прогнозы относительно возможного пересмотра тарифа на электроэнергию.

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Он пояснил, что государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" покрывают разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и льготным тарифом для населения. Фактически это стоит "Энергоатому" около 100 млрд грн в год, а "Укргидроэнерго" - 25 млрд грн.

"Сейчас мы предоставлять (поставлять электроэнергию - ред.) по льготному тарифу для населения, к сожалению, не можем. И нужно было это решение (пересмотр тарифа для населения - ред.) принимать раньше в апреле месяце, и говорить с людьми откровенно, что нам нужно срочно проводить ремонтную кампанию", - подчеркнул нардеп.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.