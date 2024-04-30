Какой церковный праздник отмечают 1 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

1 мая по новому церковному календарю вспоминают одного из четырех великих пророков Ветхого Завета - святого Иеремию, а также священномученика Макария, митрополита Киевского. В этот же день - Великая среда Страстной недели. О традициях и приметах 1 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

1 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 мая по новому стилю (14 мая - по старому) - день памяти святого пророка Иеремии и Киевского митрополита Макария.

Иеремия родился в VI веке до Рождества Христова, вблизи Иерусалима. Его отец был священником и мальчик решил пойти по стопам родителя. В 15 лет Иеремии было видение - Господь попросил его отречься от мирского и сделал пророком. Пророчествовал Иеремия 23 года и предсказал падение Иерусалима, войны и рабство за отступление от веры.

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"Плачущий пророк" - так называют Иеремию. Ради того, чтобы посвятить жизнь служению Богу он отказался завести семью и пережил личную драму. Пророчества Иеремии сбылись: царь Навуходоносор вошел в Иерусалим и разрушил его, а население взял в плен. Иеремии разрешили уйти, и он остался на развалинах города. Оставшиеся иудеи решили бежать в Египет, вместе с ними ушел и пророк. Там Иеремия своей молитвой умерщвлял крокодилов - за это его сильно почитали. Но потом пророк предсказал нападение вавилонского царя и уничтожение иудеев - за это Иеремию убили, а его предсказание исполнилось в том же году.

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Священномученик Макарий, митрополит Киевский, жил в XV веке. Сначала он был архимандритом Свято-Троицкого монастыря в Вильно (Вильнюсе), а в 1495 году, после смерти Киевского митрополита Ионы Глезны, Макария рукоположили в сан митрополита.

Но жить в Киеве в то время было опасно - город был полуразрушен, на него часто нападали отряды крымских и ногайских татар. Поэтому святитель жил в резиденции Киевских митрополитов со времен князя Витовта Великого в городе Новогрудке (ныне Беларусь).

Макарий очень много усилий прилагал к ослаблению внутренних противостояний среди духовенства и мирян и заботился о развитии Киевской митрополии. Митрополит упорядочил и украсил много храмов и монастырей за свои личные средства, защищал права православных от "латинян".

В 1497 году Макарий решил посетить Киевскую кафедру, по дороге в Киев он продолжал служить литургии. Однажды его богослужение шло недалеко от реки Припять, когда внезапно на путников напали крымские татары. Митрополит приказал всем укрыться, но сам остался у алтаря. Митрополита убили. Его тело перевезли в Киев и покоится ныне в Киеве во Владимирском кафедральном соборе.

Праздник 1 мая по старому стилю - Великая среда, преподобного Иоанна Солунского.

О чем говорят приметы на 1 мая

В народном календаре 1 мая - праздник Еремей Запрягальник или Запашник. По приметам дня судят, какими будут лето и урожай:

с утра на небе нет облаков - к жаркому лету;

день ясный - урожай будет хороший;

вечером роса - завтра будет безоблачно;

плохая погода в этот день - будет суровая зима.

Сегодня наблюдают за муравьями - если они беспокойные, то июнь будет дождливым.

Что можно делать 1 мая

Святого Иеремию просят защиты от злых людей, а также помощи в полевых и огородных работах.

1 мая по новому и старому календарю - Великая среда Страстной недели. В этот день вспоминают, как Иуда предал Христа за 30 сребренников и грешницу, которая омыла ноги Иисуса. В церкви в последний раз читают молитву с поклонами во время литургии - затем они отменяются до праздника Троицы. Также в этот день принято идти в церковь исповедоваться.

Народные приметы советуют 1 мая сажать рассаду и сеять - считается, что все посаженное даст хороший урожай. Хорошо сделать генеральную уборку в доме.

Что нельзя делать 1 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, злиться и тосковать, бездельничать, веселиться. В церкви не проводят венчание и таинство крещения - только торжественные службы.

Тем, кто придерживается Великого поста, 30 апреля полагается сухоядение.

По народным приметам в этот день нельзя ловить рыбу и давать взаймы хлеб и зерно (семена) - будешь без хлеба и урожая.

1 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

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