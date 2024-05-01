За год дело Кармазина обросло "гроздью" статей российского УК.

В РФ украинца Сергея Кармазина задержали за якобы поджог двух шкафов с оборудованием на железной дороге, затем обвинили в сотрудничестве с СБУ и приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Зона солидарности".

Отмечается, что приговор был вынесен еще в марте, но суд о своем "вердикте" официально так и не сообщил.

"Тройка судей 2-го Западного окружного военного суда под председательством Максима Максименко еще 28 марта вынесла приговор украинцу Сергею Кармазину, задержанному ФСБ в прошлом году. Однако пресс-служба суда не сообщила о назначенном сроке, а представители СМИ не присутствовали на объявлении решения", - говорится в публикации. Видео дня

О своем приговоре Кармазин сам рассказал СМИ. Он написал, что ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы, 6 из которых он должен провести в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.

"Сергея задержали в марте прошлого года в Москве по подозрению в совершении акций саботажа на железной дороге. По версии силовиков, Кармазин поджег два шкафа автоматики в Подмосковье", - пишет издание.

Согласно информации журналистов, изначально Кармазину вменяли в вину диверсию. Однако за год, в течение которого к нему не пускали адвоката правозащитной организации, дело 46-летнего уроженца Харьковской области обросло "гроздью" статей УК РФ - "шпионаж"; "обучение диверсионной деятельности"; "приготовление для изготовления взрывчатых веществ"; "участие в диверсионном сообществе"; "участие в террористическом сообществе"; "приготовление к теракту"; "обучение террористической деятельности".

"Согласно информации на сайте суда Кармазин обжаловал приговор. Также апелляционную жалобу подала его защитница", - пишет издание.

По данным "Медузы", ФСБ обвинила украинца в поджоге на Московской железной дороге по заданию СБУ. Тогда же российская спецслужба выпустила ролик, в котором мужчина, представившийся уроженцем Харьковской области, заявил, что якобы был завербован польскими и украинскими спецслужбами в 2022 году.

"Он утверждал, что был вынужден выполнять "все их требования, потому что угрожали физической расправой" его дочери, которая живет в Виннице. В самой СБУ утверждали, что не сотрудничали с Кармазиным. Также в спецслужбе сообщили изданию "Вот так", что фигурант дела находится в украинском списке военнопленных и лиц, незаконно лишенных свободы в результате вторжения России в Украину", - говорится в статье.

Аресты в РФ за проукраинскую позицию

В январе в Ростовской области РФ 72-летнюю пенсионерку отправили в колонию за "фейки" об армии. 72-летнюю Евгению Майбороду приговорили к пяти с половиной годам колонии. Ее признали виновной в распространении "фейков о российской армии".

Как утверждает российское следствие, пенсионерка распространяла в сети "фейки" по мотивам политической ненависти и призывы к экстремистской деятельности.

В целом речь идет о двух публикациях. Утверждается, что на странице пенсионерки было много антивоенных постов, в том числе такие, которые сравнивают российскую власть с руководством нацистской Германии. Пенсионерка признала авторство постов и объяснила, что ее брат в Днепре оказался под завалами здания, которое подверглось бомбардировке.

В ходе судебного заседания пожилая женщина подтвердила, что выступает против войны.

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