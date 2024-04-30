Впрочем, военные убеждают, что готовы реагировать на любые активные действия противника.

Российские оккупанты до 9 мая планируют начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях.

Об этом заявил начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире "Новости Live".

"Враг в лице Путина любит определенные дедлайны, и сейчас у них дедлайн - это 9 мая. Они любят такие праздничные дни, и именно к 9 мая враг планирует с новой же начать свои наступательные действия как на Востоке Украины, так и на других направлениях. Но и Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе. На сегодняшний день пограничник - это уже не тот просто солдат с автоматом и собакой на государственной границе, это мощный боец, который выполняет задачи по охране и обороне Украины. Поэтому все готовы", - сказал Шевцов.

Он выразил убеждение, что все попытки врага врага продвинуться на любом направлении будут остановлены.

"В Украине есть четкая разница от войск РФ, она заключается в том, что для нас жизнь и здоровье наших бойцов важнее, чем те сто метров земли, которые мы отдаем. Враг захватывает эти территории очень большими потерями - один к десяти, как минимум. Поэтому для нас сейчас важнее возможности отойти на более выгодные позиции для того, чтобы сплотиться и дать мощный отпор врагу. Враг свой личный состав не жалеет, он не жалеет технику. Для нас все же, даже маленькое отступление, если его можно так назвать, оно не является достаточно важным в тактическом понятии, но оно сохраняет жизни наших бойцов", - подчеркнул начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальная граница".

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики весной и летом попытаются усилить штурмовые и наступательные действия на фронте.

"Кроме внимания – боям во времена Яр, боям на Покровском направлении, на Купянском", - сказал Зеленский.

Также глава государства отмечал, что Российская Федерация до 9 мая планирует захватить Часов Яр в Донецкой области – впрочем, если ВСУ устоять, планы РФ начать контрнаступление в июне будут разбиты.

"Я рассчитываю, что мы устоим, что поступит оружие вовремя, и мы сможем отбить врага, а затем разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне", - отметил лидер Украины.

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