Если не хотите проиграть, - не тратьте время на рассматривание одежды, в которой гости пришли на мероприятие.

Очень непростые загадки о вещах быта с визуальной составляющей могут стать хорошим заданием для тех, кто хочет стать более внимательным и собранным.

Если вы хотите улучшить эти качества, тогда можете попробовать справиться с такой очень сложной коварной загадкой - нужно на картинке разыскать два пустых стакана. Представьте, что вы рассматриваете людей, которые находятся на каком-то мероприятии, и некоторые из них уже могли допить свои напитки. Будьте чрезвычайно внимательны - помните, что есть какой-то подвох. Задание еще кое-чем серьезно усложнено - выполнить его следует всего за 7 секунд.

Сделайте глубокий вдох, медленно выдохните и, если готовы, приступайте к делу. Только не тратьте время на то, чтобы рассматривать, во что же одеты гости мероприятия, - это путь к поражению.

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Возможно, вы не справились с задачей даже с нескольких попыток, тогда мы покажем вам, где же были пустые стаканы. Один пустой бокал был у официанта, а еще один - держала в руке гостья. Стоит отметить, что бокал в руке гостьи сложно заметить, поскольку его немного прикрывала прическа мужчины, изображенного на переднем плане.

Такая загадка о животных уже опубликована

Среди большого количества овец есть собака, которую очень сложно заметить. Надо чрезвычайно внимательно разглядывать оптическую загадку, чтобы найти спрятанного пса. Справиться с задачей следует за 10 секунд.

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