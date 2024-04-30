Маск снова высказался о войне в Украине: 'Остался всего один вопрос'

Он прокомментировал обострение ситуации на фронте.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Москва не прекратит войну против Украины, пока не оккупирует все территории, которые попыталась аннексировать.

Так он прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского об обострении ситуации на линии фронта. По словам основателя компании SpaceX, "под вопросом" остается только захват Одессы.

"Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу - единственный оставшийся вопрос, на мой взгляд. Россия наверняка не успокоится, пока не возьмет все области, включенные в российскую конституцию (Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую). Это их заявленная политика", - написал он в микроблоге X (ранее - Twitter). Видео дня

Что Маск говорит о войне: последние новости

Как известно, глава компании Tesla в начале полномасштабной войны поддержал Украину, однако вскоре изменил риторику.

Он не исключает, что это противостояние может привести к ядерной войне и выступает за переговоры с Москвой. Он предлагал Украине согласиться на референдумы в оккупированных областях, "отдать" Крым России и согласиться на статус нейтрального государства.

Недавно он заявил, что не видит стратегии выхода из войны. "Просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или перезарядных пулеметов и снайперов на минных полях".

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