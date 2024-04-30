Иногда даже абсурдность может уничтожить большую любовь.

Никакие отношения не являются идеальными: редкие споры и ссоры - нормальное явление для пары, особенно когда люди только "протираются" друг к другу, или переживают кризис. Однако есть удивительно бессмысленные причины для ссор, которые, несмотря на абсурдность, могут разрушить любовь.

7 примеров, за что не стоит вбивать клин в отношениях, привела знаменитая звездная сваха с Luma Luxury Matchmaking Эйприл Дэвис. Об этом пишет BestLife.

1. СМС-разборки. В современном мире текстовые сообщения - одна из основных форм коммуникации. Однако некоторые предложения можно неправильно истолковать. Смайлики, которыми мы заменяем интонацию, точки в конце фраз и т.д. - все это каждый трактует по-своему. Поэтому никогда не следует из-за этого ссориться, сваха советует разговаривать друг с другом о спорных вопросах, не переписываться.

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2. Ссоры за социальные сети. Эйприл советует ставить в приоритет реальную жизнь и думать, как повлияет ваша деятельность в интернете на партнера. В то же время она не советует выяснять отношения по причинам: "Кто чей пост лайкнул?".

3 Приоритеты планирования. Речь идет об отдыхе, из-за которого может ссориться пара. Кому-то хочется смотреть сериалы на Netflix, тогда как другому - ехать гулять. По словам Дэвис, такие вопросы иногда сложнее головоломки. Но следует идти на компромиссы.

4. Битвы перед сном Обычно мы все принадлежим к одной из двух категорий: "сова" или "ранняя птица". И разница в привычке идти спать может спровоцировать ненужные ссоры. "Это все равно, что пытаться синхронизировать часы в разных часовых поясах, что приводит к бессонным ночам и уставшим утрам", - говорит Дэвис.

5) Модные бои. Еще одна "ссора по пустякам", а точнее, из-за ваших с партнером шкафов. Это касается как распределения личного пространства, так и критики относительно вкусов друг друга, говорит сваха.

6. Денежное безумие. Разные взгляды на финансы, какими бы нелепыми они ни казались, могут привести к жарким дебатам - от планирования бюджета до привычек в расходовании средств, заявила Эйприл. Опрос, проведенный Американской психологической ассоциацией(APA) в 2014 году, показал, что почти треть взрослых людей, имеющих партнеров, назвали тему о деньгах "основным источником конфликтов".

7. Обеденные дилеммы. Завершают топ-7 самых распространенных ссор споров - ругань из-за еды. По мнению Дэвис, спорить из-за этого тоже не стоит. "Выбор еды может превратиться в кулинарную схватку, когда один партнер хочет итальянской кухни, а другой - мексиканской... Это похоже на битву за еду без удовольствия, когда оба стремятся к компромиссу", - говорит она.

По данным Института Готтмана, если у вас с партнером случалась одна из этих семи ссор, это стандарт нормы. На самом деле, чаще всего пары ссорятся из-за "ничего". Но эти споры являются проблематичными, поскольку они могут нарушить доверие - оба партнёра должны приобретать опыт из таких ситуаций, избегать их в будущем.

Они вас опозорят - 10 фраз, которые не советуют говорить

Люди на эмоциях также способны сказать такое, за что потом могут краснеть годами. В частности, западные СМИ пишут о 10 фразах, которые выдают эмоционально незрелого и безрассудного человека.

Одна из них: "Слушай меня, я знаю, что говорю". Также в перечне есть фраза: "Мне просто все равно". Подробнее о других - в материале.

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