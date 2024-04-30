110-я бригада два года обороняла Авдеевку, и за это время бойцы привязались к городу, которого больше уже нет.

После двух лет на фронте война в Украине воспринимается неоднозначно: с одной стороны она становится повседневностью, а с другой стороны иногда ощущается, как что-то ненастоящее - из параллельной реальности. Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал капитан Иван Секач - начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБр имени генерала-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку в течение двух лет.

Военный вспоминает, что бригаду сформировали уже после полномасштабного вторжения: на 95% она состояла из добровольцев - вчерашних гражданских. И первые потери бригада понесла, когда только заходила в Авдеевку - вражеский снаряд попал в автобус и убил пятерых новобранцев.

"Нам на самом деле повезло, потому что в то время в Авдеевке стояла 25-я [воздушно-десантная Сичеславская] бригада. И она не сразу передала нам позиции - где-то около двух месяцев ребята вместе с нами воевали, много помогали, прикрывали как более опытная бригада", - вспоминает Иван.

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По словам офицера, бригада в определенной степени отражает весь срез украинского общества, ведь ее составляют представители самых разных гражданских профессий. Сам Иван на начальном этапе получил достаточно непростое назначение.

"Поскольку я был в медицинской роте, начмед бригады возложил на меня эти обязанности - заниматься погибшими. (...) Мы поехали в авдеевскую больницу, в морг. Когда туда зашли, я увидел большую гору тел. Это действительно была такая картина... Резкий запах... Но как-то я внутренне все это воспринял спокойно. Я понимал, что это теперь наша жизнь - она вот такая! Меня попросили пересчитать, сколько же ребят там лежит. Видно, так проверяли, смогу ли я здесь работать", - вспоминает военный.

Некоторое время Ивану приходилось заниматься перевозками тел погибших. Боец вспоминает один из самых тяжелых случаев - когда пришлось забирать тела двух погибших сестер 12-ти и 5-ти лет.

"За девочками в морг приехал их папа, не хотел мне отдавать тела детей, чтобы я их вывез. А еще параллельно обстрел города продолжался. Эмоционально тяжелый был момент..." - признается он.

Впоследствии, когда система эвакуации погибших наладилась, Ивану дали другое назначение - спикером бригады. На этой должности ему пришлось в частности принять участие в съемках документального фильма о защитниках Авдеевки - "Воля или смерть".

"Штурмы, попытки окружить Авдеевку были постоянные. Были и наступления с многочисленными колоннами техники, "мясные" штурмы, были и попытки россиян попасть в город через городскую канализацию и систему труб. Россияне рыли подземные тоннели, бросали на убой смертников... Трое идут - их убивают, но так они пытаются вычислить наши огневые точки. Дальше пошла тактика сплошных разрушений, огневой вал - так они заставляли нас отходить с занятых позиций", - вспоминает Иван свои два года в Авдеевке.

После длительного пребывания на Донбассе военный в шутку говорит, что теперь может претендовать на донецкую прописку.

"Когда мы выходили из Авдеевки, я испытывал смешанные чувства: как будто два года - это так много, но они так быстро пролетели. И все равно я до сих пор ловлю себя на мысли, что все, что происходит вокруг меня - как будто не по-настоящему. Какая-то параллельная реальность. Ведь война - это ненормальная среда обитания человека", - говорит Иван.

Война в Украине: взгляд с фронта

Как писал УНИАН, украинские солдаты и офицеры очень устали за более чем два года полномасштабной войны. Но, как отметил заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер, усталость не стоит путать с потерей мотивации защищать государство.

Боец с позывным "Нико", который после потери ноги продолжил службу в "Азове", убежден, что воевать придется всем. Он отмечает, что тех, кто уже находится на фронте, не хватит, чтобы сдержать нашествие россиян.

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