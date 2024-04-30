В правительстве стремятся увеличить равенство гендерного представительства в секторе безопасности и обороны.

Украина стремится привлечь больше женщин к противоминной деятельности. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с послом Канады по делам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил.

Свириденко отметила, что активное привлечение женщин к участию в противоминной деятельности в Украине будет способствовать повышению оперативности и эффективности этого процесса. Украина заинтересована в поддержке Канады по продвижению гендерно-трансформационной противоминной деятельности в нашей стране.

Министр отметила, что гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе и разминирования.

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"На данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", - сказала Свириденко.

Отмечается, что помощь Канады на противоминную деятельность предусматривает около 28,6 млн долл. США с 2022 года и состоит из 12 проектов, большинство из которых было реализовано в 2023 году.

Также в феврале 2024 года Канада выделила средства на проекты в сфере ПМД (в рамках 28,6 млн долл. США): "Гендерно-инклюзивное разминирование для устойчивого будущего в Украине", "Поддержка устойчивости разминирования в Украине", "Программа поддержки Украины Женевского международного центра гуманитарного разминирования".

"Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся в большем количестве операторов по разминированию, больше техники, обучение саперов. Правительство рассматривает вопрос государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно присоединяться к процессу разминирования украинских земель", - отметила Свириденко.

Она также добавила, что в контексте привлечения к профессиональному участию в противоминной деятельности необходимо уделять внимание представителям социальных категорий и групп, представляющих особый интерес государства.

Правительство нацелено обеспечить профессиональную реализацию и социальную интеграцию женщин, ветеранов и ветеранок, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов и лиц с инвалидностью путем привлечения к выполнению работ в сфере противоминной деятельности. Правительство также надеется, что канадские партнеры присоединятся к созданию соответствующих программ по обучению в ПМД, в частности для женщин.

Проблема разминирования украинских территорий

Как сообщал УНИАН, в разминировании украинских территорий будет помогать искусственный интеллект. Соответствующее соглашение Министерство экономики подписало с технологической компанией Palantir, которая специализируется на аналитике больших данных.

При поддержке ее специалистов и технологий Украина надеется оцифровать и автоматизировать операции гуманитарного разминирования. Также предполагается использование "ассистента на базе платформы искусственного интеллекта" от компании Palantir для принятия решений в противоминной деятельности.

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