Начало мая в Украине будет солнечным, сухим и теплым. Практически по всей стране 1 числа воздух прогреется до комфортных +20°...+24°, только местами в крыму будет чуть свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +11°, днем +22°.
- Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +22°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +23°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +23°.
- В Тернополе 1 мая ночью будет +10°, днем +22°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +22°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду- небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +5°...+23°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в средуночью будет +8°, днем +22°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+22°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +10°...+22°.
- В Одессе 1 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Херсоне в средуночью будет +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в средубудет небольшая облачность, +10°...+17°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.
Народный прогноз 1 мая
В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.