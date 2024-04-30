В начале месяца погода порадует украинцев роскошным теплом.

Начало мая в Украине будет солнечным, сухим и теплым. Практически по всей стране 1 числа воздух прогреется до комфортных +20°...+24°, только местами в крыму будет чуть свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +11°, днем +22°.

Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +22°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +23°.

В Тернополе 1 мая ночью будет +10°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду- небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +5°...+23°, ясно и безоблачно.

В Житомире в средуночью будет +8°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+22°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +10°...+22°.

В Одессе 1 мая - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне в средуночью будет +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +8°, а днем +21°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в средубудет небольшая облачность, +10°...+17°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

Народный прогноз 1 мая

В этот день принято сеять свеклу и морковь. Чтобы получить хороший урожай, нужно в течение трех утренних зорь смачивать семена водой из реки.

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