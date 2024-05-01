Многое зависит от темпов поставки помощи от западных стран.

Российские оккупанты сейчас атакуют не только в направлении Часового Яра Донецкой области. Враг пытается действовать на нескольких направлениях одновременно, заявил военный эксперт Михаил Самусь.

"В принципе россияне будут пытаться максимально эффективно использовать май, поскольку понимают, что окно возможностей закрывается. Ведь Украина по мере получения американской и европейской помощи, будет иметь больше возможностей, боеприпасов. Будет больше возможностей применения артиллерийского огня, с целью не допустить прорыва оккупантов на разных направлениях", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Самуся, как только у украинских военных будет достаточное количество артиллерийских боеприпасов, противотанковых средств и fpv-дронов, вражеское наступление завершится. Все зависит от темпов поставки помощи от западных стран.

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Эксперт отметил, что сейчас Украина в основном применяет fpv-дроны. Зато российские оккупанты пытаются совершенствовать бронетехнику, чтобы ее нельзя было уничтожать с помощью беспилотников.

"А поскольку артиллерии есть ограниченное количество, как и противотанковых средств, то оккупанты пытаются как раз использовать этот момент. Но как только у ВСУ будет достаточно артиллерийских боеприпасов, противотанковых средств и fpv-дронов, думаю, на этом наступление россиян закончится. Но опять же, все зависит от темпов поставки обещанной помощи. Решение президент США Джо Байден подписал. Теперь включается бюрократия, логистика, и здесь мы понимаем, что может быть определенная пауза во времени. А это пытается использовать Россия, и не только в Часовом Яру", – резюмировал Михаил Самусь.

Война в Украине: ситуация на передовой

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток, 30 апреля 2024 года, российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях фронта. Горячее всего было на Бахмутском и Авдеевском – там украинские защитники отбили 24 и 23 атаки соответственно.

В то же время на Новопавловском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Еще 16 атак украинские защитники отбили на Лиманском направлении.

Начальник пресс-службы пограничного отряда "Сталевий кордон" Иван Шевцов заявил, что россияне начнут наступление на нескольких направлениях до 9 мая. По его словам, Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе.

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