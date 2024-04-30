В области объявлена воздушная тревога.

Ночью во вторник, 30 апреля, в Одессе прогремели взрывы. Перед этим Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины призвало жителей города срочно пройти в укрытие.

В 23:26 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. "Одесса - срочно в укрытие!" - написали они через несколько минут в Telegram. Уже в 23:31 Общественное сообщило, что в городе слышали взрывы.

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Обновлено в 23:48: Воздушные силы предупреждают о новом запуске ракеты/ракет. "Оставайтесь в укрытиях до отбоя!" - призывают они.

Обновлено в 23:47: В Одессе прозвучали воздушные взрывы. Сейчас воздушная тревога также объявлена в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

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