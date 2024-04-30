Силовики применили перцовые спреи и водометы.

В Тбилиси на очередной акции протеста против принятия "закона об иноагентах" произошли столкновения между протестующими и силовиками.

Как пишет Эхо Кавказа, люди собрались возле одного из входов в здание парламента, чтобы устроить коридор позора для депутатов, поддержавших скандальный законопроект. Силовики применили перцовый спрей и силой оттеснили их, чтобы освободить дорогу для автомобилей правящей партии.

В Министерстве внутренних дел заявили, что, согласно закону, запрещено блокировать входы административных органов и препятствовать их деятельности. Журналисты пишут, что против демонстрантов применили водометы. Также на площади Свободы мобилизованы автобусы со спецназом.

Протесты в Тбилиси: последние новости

Как известно, участники акции выступают против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах".

В Европарламенте заявили, что Грузия не сможет начать переговоры о членстве в Европейском Союзе, если этот закон будет дейстовать. Также его критикуют Соединенные Штаты Америки.

Люди выходили на протесты прошлой весной, тогда их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Сегодня законопроект вынесли на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии во втором чтении.

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