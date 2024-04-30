Формируется рыночная среда в сфере гуманитарного разминирования.

Кабинет министров разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты, что должно увеличить количество операторов противоминной деятельности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Еще одно решение, которое будет иметь большое значение для восстановления. Позволяем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты. Это активизирует сертификацию операторов противоминной деятельности. Сейчас их около 35. Ожидаем, что будет гораздо больше", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что таким образом формируется рыночная среда в сфере гуманитарного разминирования.

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"Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора", – добавил премьер.

Разминирование территорий – последние новости

В Украине недавно был создан Корпус деминеров, к которому присоединились подразделения Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Они будут выполнять задачи на деоккупированных территориях.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится привлечь больше женщин к противоминной деятельности. По ее словам, сейчас средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%.

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