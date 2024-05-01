В сети возмутились, что эти автомобили не могут передать армии.

"Укрпочта" выставила на "Prozorro.Продажи" 531 старую машину, чтобы на вырученные средства обновить свой автопарк. После этого они столкнулись с критикой в социальных сетях.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил в своем Telegram, что речь идет об автомобилях иностранного производства (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz) и производства стран-агрессоров (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ и другие).

По его словам, это планировали сделать еще до полномасштабной войны. Теперь они надеются, что автомобили приобретут коллекционеры или волонтеры, которые смогут передать их после ремонта и пересборки Вооруженным силам Украины.

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"Ну, и напоследок - кем нас только не называли вчера в комментариях. Более того, мы это предвидели, потому что это же очень просто прийти и написать "лучше бы вы, м...ки, (там много вариаций) передали эти машины ВСУ". Объясняю - мы компания, у которой акционер - государство, и просто так передавать ничего не можем", - добавил Смелянский.

Реакция "Укрпочты" на критику в твиттере:

После возмущенных комментариев в социальной сети X (ранее - Twitter) на странице "Укрпочты" появилось следующее сообщение: "Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не **бнулись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон".

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