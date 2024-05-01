Обязательно обращайте внимание на звуки, которые появляются при нажатии тормоза.

Опытный американский механик Скотти Килмер, который работает в этой сфере уже более 50 лет, поделился несколькими советами о том, какие звуки в автомобиле нельзя игнорировать. В одном из видео, опубликованном на канале Килмера в YouTube, Скотти объяснил, как определить, что ваши тормозные колодки начинают изнашиваться.

"Ваши тормозные колодки сжимают роторы, чтобы остановить автомобиль, – при этом используется трение. В конце концов, трение изнашивает материал колодок. Если вы слышите скрип при каждом нажатии на тормоз, снимите колесо и проверьте", – отметил механик.

Если материал колодок стал тоньше монеты, пора менять колодки, утверждает специалист. Тем не менее, он призвал водителей провести проверку авто до того, как они услышат "хруст", поскольку это может означать, что уже слишком поздно.

Видео дня

"Если вы слышите хруст при нажатии на тормоз, значит, вы переборщили, и уже слишком поздно. Вам придется купить то, что не нужно было покупать в первую очередь [новый ротор]", – сказал Килмер.

Если вы запустите эту проблему надолго, в итоге можете получить серьезную неисправность тормозов, что чревато неприятной аварией и многотысячным счетом за ремонт.

В свою очередь устранение неисправности на ранней стадии обойдется вам всего в пару сотен долларов и может быть выполнено в большинстве автосервисов.

Важные моменты, которые должны знать водители

Ранее Скотти Килмер указал на распространенную ошибку с бензобаком, которая может "убить" автомобиль. По его словам, ездить на авто, пока в нем не закончится топливо, а на индикаторе стрелка будет показывать на "Е", на самом деле может быть чрезвычайно вредно.

Он также поделился способом, как проверить состояние двигателя за несколько секунд. В этом вам поможет визуальный осмотр свечи зажигания. Если ее цвет – бронзовый, но без следов нагара, значит ваш двигатель в хорошем состоянии. Другие цвета могут говорить о серьезной проблеме.

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