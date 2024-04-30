Банкир прогнозирует снижение ставок.

В мае большинство банков откорректирует ставки по гривневым вкладам, и их максимальная доходность не превысит 15% годовых. Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

По его словам, после апрельского снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%, на основе которой преимущественно формируется доходность гривневых вкладов, ожидаемое снижение ставок по депозитам в национальной валюте составит в среднем 1%.

Так, средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 до 6 месяцев возможна на уровне 12-12,5% годовых, а средняя доходность вкладов на срок от 9 месяцев до 1 года – до 12% годовых.

Видео дня

"В мае усилится тенденция к снижению доходности гривневых вкладов: по разным оценкам, почти две трети коммерческих банков откорректируют ее в соответствии со ставкой по 3-месячным депозитным сертификатам. В то же время до середины месяца продлится кратковременный "апрельский тренд": из-за ожидаемого и объективного снижения ставок по гривневым депозитам количество клиентов, оформляющих вклады по "старым" ставкам, может вырасти в среднем на 5-10%", – сказал банкир.

Правда, по мнению эксперта, снижение доходности по гривневым вкладам вряд ли существенно повлияет на их популярность среди граждан. Он назвал несколько главных причин устойчивой популярности гривневых депозитов, которая, по его прогнозу, продлится и в мае:

в условиях низкой инфляции, которая в годовом измерении составляет всего 3,2%, и с учетом банковских комиссий, чистый доход по гривневым вкладам, оформленным в течение апреля-мая, может составить в среднем 6-7% годовых;

гривневые вклады по уровню доходности и чистой прибыли в среднем в 3 раза превышают валютные депозиты, ведь оптимальная ставка по вкладам в долларах США не превышает 1,8% годовых, а вклады в евро дадут возможность получить лишь 1,6-1,4% годовых;

гривневые вклады являются простым, понятным и легким в оформлении механизмом получения пассивной прибыли (например, открытие вклада через мобильное приложение займет всего считанные минуты).

"Конечно, прирост срочных средств физлиц не является и не может быть статичным: например, в течение 2023 года объем размещенных на гривневых депозитах средств вырос в среднем на 19%. А уже с января по апрель этого года этот показатель увеличился лишь на 1-1,5%. Очевидно сегмент банковских депозитов постепенно приближается к плато", – сказал Замотаев.

Кроме того, по мнению специалиста, главным трендом 2024 года становится сворачивание банками валютных депозитных программ и концентрация именно на вкладах в национальной валюте.

Депозитные ставки в Украине

В апреле Национальный банк снизил учетную ставку до 13,5% после снижения ее до 14,5% в марте. По словам главы НБУ Андрея Пышного, умеренное снижение учетной ставки не должно повредить сохранению интереса к гривневым активам, ведь они и в дальнейшем будут обеспечивать защиту сбережений от инфляционного обесценивания.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в декабре 2023 года прогнозировал, что в 2024 году ставки по банковским кредитам и депозитам могут сократиться в среднем на 3%: при стабильной экономической ситуации регулятор может прибегать к дальнейшему снижению учетной ставки, а затем средства, которые будут привлекать банки для развития собственных кредитных продуктов, станут дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: