Непонятно, смогут ли эти системы ПВО передать Украине.

Израильские военно-воздушные силы намерены попрощаться со своими устаревшими системами противоракетной обороны Patriot. В ближайшие месяцы батареи заменят на более совершенные средства противовоздушной обороны.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление военных. В феврале ЦАХАЛ объявила, что находится в процессе закрытия нескольких батарей Patriot. Персонал будет обучен управлять "Железным куполом". Комплексы Patriot окончательно деактивируют в течение двух месяцев.

"Сейчас мы находимся в процессе сокращения количества батарей, пока вся система не будет закрыта", - сказал начальник 138-го батальона группы противовоздушной обороны, который руководит Patriot. Видео дня

Ракетные батареи Patriot успешно сработали против некоторых ракет Scud, выпущенных из Ирака по Израилю во время войны в Персидском заливе 1991 года. Система американского производства официально поступила на вооружение Израиля в том же году, но впервые осуществила перехват лишь в 2014 году, сбив беспилотник ХАМАС, запущенный из Сектора Газа.

В течение следующего десятилетия система перехватила лишь около 10 целей, включая сирийские истребители, которые нарушили воздушное пространство Израиля в 2014 и 2018 годах.

На фоне продолжающейся войны в секторе Газа Patriot использовался несколько раз, хотя в большинстве случаев перехватчики запускались из-за ошибочной идентификации. Теперь эта система будет заменена более совершенными системами противовоздушной обороны.

"Мы поняли, что нужно двигаться вперед и совершенствовать методы защиты. Нововведения в системе ПВО улучшают оперативное и техническое реагирование", - отметил командир батальона.

Самым низким уровнем израильской многоуровневой системы противовоздушной обороны является "Железный купол" малого радиуса действия, который с 2011 года сбил десятки тысяч ракет, минометов и беспилотников, запущенных по Израилю.

Средний уровень - система "Праща Давида", которая предназначена для сбивания снарядов средней дальности.

Наиболее дальнобойными являются системы "Стрела", предназначенные для перехвата крупных баллистических ракет.

"Непонятно, что будет с батареями Patriot, которые очень нужны Украине, поскольку она стремится защитить свое небо от российских ракет", - пишет издание.

Patriot для Украины - детали

Ранее Зеленский заявлял, что Украина нуждается как минимум в 7 дополнительных системах "Пэтриот" для усиления противовоздушной обороны.

19 апреля страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны. Страны, которые не имеют в наличии ПВО, обязались выделить средства, чтобы купить новые системы для Украины.

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