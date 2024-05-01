Он также рассказал о вещах, которые демотивируют украинских военнослужащих.

Надеяться на массовое возвращение в Украину военнообязанных мужчин, которые находятся за границей, не стоит. Такое мнение высказал майор запаса, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, нельзя считать этих украинцев менее патриотичными, чем, например, граждан Израиля. "Мне кажется, что здесь причина в другом. Причина в том, что закон о мобилизации и другие вещи вызывают у людей ощущение несправедливости. Может это российская пропаганда так доработала, или у нас плохая коммуникация", - сказал он в интервью Фокусу.

По его словам, мобилизации мешает ощущение несправедливости, также некоторые люди все еще верят в пропагандистскую идею о "трех сортах украинцев", согласно которой воевать должны люди низшего ранга.

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"С патриотизмом все в порядке. Началась полномасштабная война - стояли очереди в военкоматы, чтобы взять в руки оружие и защищать страну. Что потом началось? Начались рассказы, что война закончится через две-три недели. Потом начались какие-то странные вещи с ротациями - человек не может физически "на нуле" находиться год или два", - пояснил майор.

Также военных демотивирует несправедливость, которую они видят во время отпусков. "Люди с "нуля" приезжают в Киев и видят, как молодые и здоровые гуляют. Я не знаю, может они освобождены по каким-то причинам или работают в каких-то очень важных структурах. Судя по тому, как они разговаривают, как они выглядят, не складывается впечатление, что это какие-то специалисты. Они такие... тусовщики", - добавляет он.

По его наблюдению, больше всего людей возмутила возможность бронирования помощников депутатов и "других служб". Однако, несмотря на то, что это демотивирует, никто не собирается бросать оружие, отмечает Гетьман. Он считает, что эти вопросы должны со временем урегулировать, поскольку создавать конфликт между вооруженными силами и людьми в тылу очень опасно. Кроме того, именно этого хотят российские оккупанты.

Возвращение мужчин в Украину: что известно

Напомним, в апреле Министерство иностранных дел объявило, что приостанавливает предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста до 18 мая. Именно тогда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Впоследствии Кабинет министров принял решение, согласно которому военнообязанные мужчины могут получить паспорта только на территории Украины.

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