Нужно выбирать органическую продукцию.

Многие вкусные блюда предполагают использование сыра. По словам диетологов, не все сыры одинаково полезны. Доктор медицинских наук Сара Нейман отмечает, что в целом сыр может быть хорошим источником питательных веществ, включая белок, жир, кальций, калий, витамин К и фосфор, пишет Parade.

По словам эксперта, некоторые сыры имеют высокое содержание натрия и насыщенных жиров, которые не являются полезными для здоровья сердца. Неорганические сыры, как правило, содержат больше насыщенных жиров, именно поэтому диетолог рекомендует покупать органическую продукцию.

Десять самых полезных сыров по версии исследователей:

Моцарелла

Если вы любите сыр, но при этом хотите следить за потреблением калорий и жиров, то моцарелла – хороший вариант. В ней немного меньше жира и калорий, чем в других сырах, также она имеет меньшее содержание натрия.

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Манчего

Это испанский сыр, изготовленный из овечьего молока, поэтому в нем чрезвычайно низкое содержание лактозы, что делает его хорошим выбором для людей с чувствительностью к этому компоненту.

Козий сыр

Может быть хорошим вариантом для людей, которые плохо переносят сыр из коровьего молока. Потому что белок казеин, который содержится в козьем сыре, не вызывает воспалительных эффектов, как в других видах молочных продуктов. Козий сыр также содержит много селена – питательного вещества, которое помогает защитить организм от воспаления.

Пармезан

В пармезане больше белка, чем в других сырах, что делает его лучшим выбором. Это еще один сыр с низким содержанием лактозы, что делает его еще одним хорошим выбором для людей с повышенной чувствительностью.

Швейцарский

Содержит различные соединения, которые помогают снизить кровяное давление. В частности, там есть витамин В-12. Другие питательные вещества швейцарского сыра, которые делают его сердечно-сосудистым победителем – это кальций, цинк и витамин D.

Чеддер

Многие сыры чеддер в продуктовых магазинах подвергаются интенсивной обработке, поэтому, покупая их, нужно помнить о совете по выбору органического сыра, чтобы он имел меньшее содержание натрия. Нужно выбирать жирный чеддер, который содержит больше витамина К, чем сыр с пониженным содержанием жира.

Пекорино Романо

Итальянский сыр, изготовленный из овечьего молока, богатый конъюгированной линолевой кислотой, которая способствует уменьшению воспаления и поддержанию здоровья сердца.

Пармиджано Реджано

Итальянский сыр, но, в отличие от пекорино романо, он изготавливается из сырого коровьего молока, а не из овечьего. Имеет высокое содержание жирорастворимых витаминов, в частности A, D, E и K.

Брынза

Менее калорийный, чем большинство других сыров, поэтому это хороший вариант для тех, кто имеет целью похудение. Вкусно поверх салатов, на макаронах или в сочетании со сладкими элементами.

Домашний творог

Содержит больше белка, чем большинство других сыров, с 8 граммами питательных веществ на порцию. Творог можно добавлять в смузи, сверху на фрукты и мюсли или даже использовать как заменитель сметаны в несладких блюдах.

Полезные новости

Ранее УНИАН писал, что лук является одним из основных продуктов во многих кухнях мира, добавляя пикантного вкуса во все блюда. Многие его не любят из-за специфического вкуса и запаха, но не стоит исключать его из своего рациона.

Хотя сладкое считается абсолютно вредным для тела и мозга, есть одно исключение – это темный шоколад. Определенные соединения в какао, которое является основным ингредиентом шоколада, называются флаванолами, обладающими антиоксидантными свойствами.

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