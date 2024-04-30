Ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, как может изменить ситуацию в войне достаточное количество артснарядов.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал, что считает в пакете помощи США ценнее дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом он сказал в интервью "Новинарне". Он отметил, что в рамках этой помощи в Украину уже летят именно снаряды и различные ракеты, не техника.

"Уже должны прийти 300-километровые Атакамсы, что конечно очень меняет расписание. Та модификация, которая есть у нас сейчас - это максимум 165 км и из нее мы выжали максимум. Мы фактически ею решили одну из ключевых проблем прошлого года на поле боя - это проблема российских вертолетов. Мы буквально одним ударом по 4-х аэродромам этими 165-километровыми "атакамсами" ударили. И как явления вертолетов уже на поле боя нет. Теперь ждем 300-километровых", - прокомментировал Дикий. Видео дня

Он подчеркнул, что теперь соответственно "почти удваивается" та территория, на которой москали не смогут себя чувствовать спокойно и на которой не смогут постоянно базировать свою технику. Им придется все время мобильно передвигаться, прятаться и т.д.

В то же время военный отметил, что 300-км "атакамсов" не будет слишком много, потому что их не так много было выпущено. Поэтому "засыпать" ими москалей не удастся, но будет возможность работать по важным вражеским объектам точечно - по штабам, аэродромам, по складам.

"Но как по мне, свою роль сыграют вещи более простые. Артиллерийские снаряды. Это не о новых возможностях. Это о возможностях, которые у нас были и у нас потом Трамп забрал. Но сейчас эти возможности возвращаются. Потому что война с артой и без арты - это две разные войны на самом деле... Теперь нам едут снаряды. И если их будет столько, сколько было в 2023 г., то это очень существенно будет влиять на ход войны. Это меняет очень многое. Тогда дроны займут свою нишу - это точные средства поражения близкого радиуса действия. А то, что дальше, за 10 км, будет отрабатывать арта, которая прекрасно это делала в 2023 году", - подчеркнул Дикий.

По его словам, если Украина получит обещанные американцами артснаряды и по чешской инициативе, то этого хватит на год в режиме "ни в чем себе не отказывать", или можно растянуть на 1,5-2 года - "где в чем себя ограничивая, но в разумных пределах".

"Выпуск снарядов налаживается все же очень медленно. Европа дает нам сейчас практически все, что выпускает. Когда годовая норма армии Франции была 7 тыс снарядов в год, а нам надо 10 тыс снарядов в день... Единственная страна, у которой были достаточно большие запасы на складах - это США. Я очень надеюсь, что в администрации Байдена будет решение направить нам сейчас все кассетные снаряды. Штаты все равно сняли их с использования. Они сами их не выкармливают. И их, между прочим, на складах 3 млн", - сказал Дикий.

Война в Украине - актуальная ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, из-за снарядного голода украинские защитники в частности отступили из Авдеевки.

Чехия в течение нескольких месяцев искала по всему миру боеприпасы для Украины и смогла найти около миллиона. Страны ЕС взялись рофинансировать закупку снарядов для ВСУ. В конце марта в Чехии сообщили, что процесс поставки снарядов по чешской инициативе уже начался, однако без уточнения подробностей и сроков появления этих снарядов непосредственно на фронте.

США долгое время не могли прислать военную помощь Украине, поскольку вопрос не выносился на голосование в Конгресс. Наконец в апреле он был проголосован. Общий пакет помощи Украине предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов. И сейчас уже объявлен первый пакет помощи на общую сумму 1 миллиард долларов.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что первый пакет помощи от США призван остановить активное продвижение врага на фронте.

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