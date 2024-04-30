'Большинство конфликтов так заканчиваются': в Пентагоне допустили переговоры Украины и РФ

Впрочем, партнеры работают над тем, чтобы Украина на момент переговоров имела сильную позицию.

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил вероятность переговоров между Россией и Украиной.

Комментируя вероятность мирных переговоров Остин отметил, что задача партнеров - сделать так, чтобы на тот момент Украина была в как можно более сильной позиции.

"Большинство конфликтов такого рода заканчиваются какими-то переговорами. Опять же, когда это произойдет, мы хотим, чтобы Украина была в лучшем положении, чтобы она могла достичь своей цели и договориться о правильных вещах: на что она согласится или не согласится. Наша цель - убедиться, что они имеют помощь", - заявил Остин.

Переговоры между РФ и Украиной

Как сообщал УНИАН, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет желания вести переговоры о завершении войны, потому что неизменно хочет уничтожить Украину. Президент Украины отметил, что готов вести переговоры с теми, кто действительно хочет мира. В то же время российский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров и он не заинтересован в переговорном процессе, потому что для него это не "победа". Единственная "победа" для Путина - это уничтожение Украины.

15-16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира по инициативе Украины. На него пригласят представителей более 100 стран мира, но без России. По словам Зеленского, на саммите должны разработать дорожную карту окончания войны на основе справедливости.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что как только Российская Федерация продемонстрирует искреннее желание начать переговоры, США и Украина присоединятся к ним.

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