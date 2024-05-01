На фронте гибнут молодые командиры, их надо кем-то заменять, - Ходжес

Украине нужно менять подход к кадровой системе в армии и делать акцент на развитии и подготовке лидеров.
Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий Сил США в Европе в комментарии NV. По его словам, во время войны всегда так случается, что молодые офицеры платят своей жизнью, поскольку очень заметны на передовой и пытаются повести за собой солдат.
"Из-за этого у вас среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", - сказал он.Видео дня
Поэтому важно активно развивать навыки младших офицеров, начиная еще с уровня кадетов. В целом Украине нужно привлекать больше людей в вооруженные силы, чтобы сформировать новые бригады. Ведь это даст возможность командованию выводить подразделения из зоны боевых действий на 3-4 месяца, во время которых они пройдут восстановление, отдохнут, получат новую технику, пополнят запасы, потренируются.
"А потом снова отправятся в бой", - добавляет Ходжес.
Генерал добавил, если же говорить об осуществлении еще и наступательных операций, а не только пребывания в обороне, как сейчас, ВСУ понадобится еще больше новобранцев.
"Мясорубка" на фронте
На восточном фронте в Украине далеко не спокойно. К концу выходных украинские войска отошли из трех сел в Донецкой области. Это тактическое отступление выдает более глубокую уязвимость Киева.
Как пишет The Washington Post, без боеприпасов и свежих сил Украина оказалась в уязвимой позиции перед российским наступлением. На фронте картина мрачнеет с каждым днем, жертвы стремительно растут с обеих сторон конфликта.