На фронте гибнут молодые командиры, их надо кем-то заменять, - Ходжес

Украине нужно менять подход к кадровой системе в армии и делать акцент на развитии и подготовке лидеров.

Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий Сил США в Европе в комментарии NV. По его словам, во время войны всегда так случается, что молодые офицеры платят своей жизнью, поскольку очень заметны на передовой и пытаются повести за собой солдат.

"Из-за этого у вас среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", - сказал он.

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Поэтому важно активно развивать навыки младших офицеров, начиная еще с уровня кадетов. В целом Украине нужно привлекать больше людей в вооруженные силы, чтобы сформировать новые бригады. Ведь это даст возможность командованию выводить подразделения из зоны боевых действий на 3-4 месяца, во время которых они пройдут восстановление, отдохнут, получат новую технику, пополнят запасы, потренируются.

"А потом снова отправятся в бой", - добавляет Ходжес.

Генерал добавил, если же говорить об осуществлении еще и наступательных операций, а не только пребывания в обороне, как сейчас, ВСУ понадобится еще больше новобранцев.

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"Мясорубка" на фронте

На восточном фронте в Украине далеко не спокойно. К концу выходных украинские войска отошли из трех сел в Донецкой области. Это тактическое отступление выдает более глубокую уязвимость Киева.

Как пишет The Washington Post, без боеприпасов и свежих сил Украина оказалась в уязвимой позиции перед российским наступлением. На фронте картина мрачнеет с каждым днем, жертвы стремительно растут с обеих сторон конфликта.

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