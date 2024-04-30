За передачу крылатых ракет Киеву все еще выступают менее половины жителей Германии.

В Германии выросло количество граждан, которые поддерживают предоставление Украине крылатых ракет Taurus. Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL/ntv.

Согласно данным социологов, сейчас 37% немцев выступают за поставку вооружений Киеву. Для сравнения: в марте этот показатель составлял 28%, в феврале - 35%.

В то же время большинство немцев - 56% (66% в марте и 56% в феврале) не согласны с предоставлением Германией Taurus Украине.

Видео дня

Предоставление Taurus Украине - последние новости

На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что не даст Украине "Таурусы". По его словам, Германия дает Киеву много другого оружия.

Как сказал Шольц, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия выделила Киеву помощи на более чем 28 миллиардов евро. По словам канцлера, "мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны, но что касается того вида вооружения, о котором вы сказали, - мое решение не изменится".

Ранее УНИАН сообщал, что Бундестаг отклонил резолюцию с призывом к правительству ФРГ передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц объяснял отказ тем, что использование ракет обязательно потребует прямого привлечения немецких военнослужащих, что неприемлемо для Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: