В мае начнет работать адресное обслуживание.

Логистическая компания "Новая почта" вышла на рынок Испании, которая стала 12 европейской страной, где открылось отделение Nova Post. Как сообщила пресс-служба компании, срок доставки из Украины составляет от 8 дней.

"Первое отделение Nova Post открылось в Барселоне по адресу C/Gran de Sant Andreu, 413, Sant Andreu, 08030. Украинцы могут быстро и удобно получать и отправлять в Испанию документы, посылки и грузы. Отделение принимает отправления до 100 кг и работает ежедневно", – говорится в сообщении.

Стоимость доставки из Украины в Испанию в отделение:

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документы до 1 кг – 1000 грн;

посылки до 2 кг – 1050 грн;

посылки до 10 кг – 1700 грн;

посылки до 30 кг – 3000 грн;

грузы от 30 до 1000 кг – 120 грн за каждый килограмм.

Отмечается, что в мае начнет работать адресное обслуживание – курьером можно будет отправить и доставить грузы до 1000 кг на любой адрес в Испании. Доставка курьером оплачивается дополнительно +100 грн для отправлений до 30 кг, или +120 грн за каждые 100 кг.

СЕО Nova Post в Испании Александр Павловский отметил, что компания в ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне.

"А в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами. Планируем открыть по 5-6 пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте, до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице – Мадриде", – сказал Павловский.

Новости "Новой почты"

В апреле "Новая Почта" отменила оплату за переадресацию по всей Украине для посылок, которые еще в пути. Услуга переадресации будет бесплатной, если отправление еще не доставлено в конечный пункт назначения – в отделение, почтомат или не передано курьеру для доставки на адрес.

16 апреля стало известно, что "Новая почта" открыла свое четвертое отделение в Чехии. В декабре 2023 года "Новая почта" открыла свое первое отделение в Италии – в городе Милан.

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