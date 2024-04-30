Россияне продолжают совершенствовать иранский "шахед", а именно пытаются сделать из него высокоточное оружие. Об этом сказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Новинарне".
Он отметил, что россияне уже значительно усовершенствовали те базовые "шахеды", которые в самом начале поставлял Иран и для сборки которых в РФ поставили линию в Елабуге, и в настоящее время продолжают их модернизировать.
"Сейчас превращают в баржирующий боеприпас. Они пытаются сделать защищенную от РЭБа систему связи с тем, чтобы "шахед" мог доводить до цели оператор. Если им это удастся, не уверен кстати в этом, то это сделает оружие высокоточным. Пока его прилет "плюс-минус", - пояснил Дикий.Видео дня
По его словам, если "шахед" будет управляемый таким образом, это сделает его значительно опаснее.
"Тогда они могут начать использовать его не только для ударов по тылам, но и для ударов на фронте. Это было бы крайне неприятно и опасно. Потому что его боевую часть они уже увеличили и усовершенствовали", - отметил военный.
БПЛА в войне в Украине
Война дронов в Украине вышла на новый уровень, стороны изменили тактики. Украина и Россия наращивают запасы беспилотников и активнее применяют их на фронте. Война дронов неизбежна, отмечается в недавнем материале Forbes.
Эксперты отмечают, что новые украинские беспилотники уничтожают противовоздушную оборону России. В частности, они могут эффективно уничтожать "Буки", "Торы", "Стрелы-10" и "Тунгуски".
Также украинские инженеры создали аналог "Ланцета". Сейчас Украина производит его в большом количестве. По мнению западных специалистов, речь идет о "почти полной копии".
Также Украина достигла успехов в уничтожении единиц Черноморского Флота РФ, применив морские дроны.
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