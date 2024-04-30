Если им это удастся, то будет крайне неприятно и опасно для нас, отмечает ветеран АТО Евгений Дикий.

Россияне продолжают совершенствовать иранский "шахед", а именно пытаются сделать из него высокоточное оружие. Об этом сказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Новинарне".

Он отметил, что россияне уже значительно усовершенствовали те базовые "шахеды", которые в самом начале поставлял Иран и для сборки которых в РФ поставили линию в Елабуге, и в настоящее время продолжают их модернизировать.

"Сейчас превращают в баржирующий боеприпас. Они пытаются сделать защищенную от РЭБа систему связи с тем, чтобы "шахед" мог доводить до цели оператор. Если им это удастся, не уверен кстати в этом, то это сделает оружие высокоточным. Пока его прилет "плюс-минус", - пояснил Дикий. Видео дня

По его словам, если "шахед" будет управляемый таким образом, это сделает его значительно опаснее.

"Тогда они могут начать использовать его не только для ударов по тылам, но и для ударов на фронте. Это было бы крайне неприятно и опасно. Потому что его боевую часть они уже увеличили и усовершенствовали", - отметил военный.

БПЛА в войне в Украине

Война дронов в Украине вышла на новый уровень, стороны изменили тактики. Украина и Россия наращивают запасы беспилотников и активнее применяют их на фронте. Война дронов неизбежна, отмечается в недавнем материале Forbes.

Эксперты отмечают, что новые украинские беспилотники уничтожают противовоздушную оборону России. В частности, они могут эффективно уничтожать "Буки", "Торы", "Стрелы-10" и "Тунгуски".

Также украинские инженеры создали аналог "Ланцета". Сейчас Украина производит его в большом количестве. По мнению западных специалистов, речь идет о "почти полной копии".

Также Украина достигла успехов в уничтожении единиц Черноморского Флота РФ, применив морские дроны.

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