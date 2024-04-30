Обычно именно в Украине самые низкие цены в регионе на указанную продукцию.

По состоянию на конец апреля 2024 года оптовая цена на бананы в Украине за 1 кг достигла $1,26 доллара и превысила прошлогодний рекорд в $1,23. А розничные цены колеблются от $1,7 до 1,8 за кг, пишет EastFruit.

Отмечается, что обычно именно в Украине самые низкие цены на бананы в регионе, однако агрессия России привела к блокированию портов, что резко взвинтило цены на местном рынке, потому что банан ввозится теперь из портов других стран.

По информации аналитиков, цены на бананы в странах Восточной Европы также находятся на рекордно высоком уровне для этого периода года. И хотя превышение предыдущих рекордных уровней цен сравнительно небольшое, оно оказывает негативное влияние на перспективы потребления.

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"Можно отметить две главные причины роста цен на бананы в Восточной Европе в этом году. Первая – это климатические изменения, которые негативно влияют на объемы производства этих фруктов в странах Центральной Америки... Вторая причина – это сравнительно высокие цены на яблоки, что позволяет розничной и оптовой торговле повышать и цены на бананы", – пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Цены на овощи в Украине

Ранее УНИАН писал, что в продажу уже поступили первые томаты из украинских теплиц. Годом ранее сезон стартовал в среднем на полторы недели позже. Однако сбор данной продукции пока остается малообъемным.

В Украине начали снижаться отпускные цены на столовую свеклу. Продукцию в украинских хозяйствах сегодня предлагаются к продаже по 8-14 грн/кг. Производители причиной такой ценовой ситуации называют весьма сдержанный спрос на столовую свеклу, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

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