С заявлением выступил премьер страны.

Норвегия увеличит помощь Украине на 7 миллиардов норвежских крон (около 600 миллионов долларов). Большая часть этих средств пойдет на усиление противовоздушной обороны и зенитные боеприпасы.

"6 миллиардов пойдут на военную поддержку, а 1 миллиард - на гражданскую часть программы. Это поможет укрепить линию обороны Украины и ее способность защищать города, больницы и ключевые объекты инфраструктуры, - цитирует премьер-министра Йонаса Гар Стьоре издание E24.

Он отметил, что большая часть финансирования пойдет на противовоздушную оборону, они будут сотрудничать с Германией, Соединенными Штатами Америки и другими странами в поиске боеприпасов.

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"Сейчас речь идет о том, чтобы поставить противовоздушную оборону как можно быстрее. Мы ежедневно получаем новости о том, что украинцы просыпаются от того, что в их жилые дома, больницы и электростанции попадают российские ракеты. Они должны быть в состоянии защитить себя от этого", - добавил премьер.

Финансирование также будет использовано для продолжения чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для украинских войск.

Помощь Украине от Норвегии: что известно

Согласно этому предложению, общий объем финансирования программы Нансена для Украины в 2024 году составит 22 миллиарда норвежских крон.

Напомним, ранее в Норвегии объявили, что в течение пяти лет планируют выделить на помощь Украине более 7 миллиардов долларов.

Норвегия поддерживает украинцев с начала полномасштабного вторжения. Наша армия уже получила от них ПВО NASAMS и танки Leopard, также ожидаются истребители F-16.

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