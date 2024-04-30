Копия российского 'Ланцета': что известно о новом тайном дроне-камикадзе Ирана

Вряд ли Россия поделилась с Ираном технологиями производства своих результативных дронов.

Иранские СМИ сообщили о разработке нового дрона-камикадзе, похожего на российский Lancet.

Как пишет Forbes, о существовании беспилотника, который еще не имеет официального названия, раскрыли в отчете иранского информационного агентства Tasnim. Это СМИ тесно связано с иранским военизированным Корпусом стражей исламской революции, который разработал беспилотник.

"Если предположить, что новые боеприпасы, изготовленные КСИР, созданы по мотивам российского "Ланцета", беспилотник должен иметь продолжительность полета от 30 до 60 минут и нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов в пределах 40 километров", - говорилось в отчете. Видео дня

Российский и иранский беспилотники, безусловно, нельзя считать идентичными. Кажется, иранская разработка имеет похожую базовую конструкцию, диапазон действия и полезную нагрузку.

Во время боевых действий в Украине "Ланцетам" приписывают уничтожение нескольких важных целей - от танков и гаубиц до систем противовоздушной обороны советских времен и истребителей. Это заставило Украину признать, насколько опасными и сложными они являются.

Нет никаких признаков того, что Иран имел интерес к приобретению "Ланцетов" у России. На сегодняшний день Тегеран только экспортирует беспилотники в РФ, не импортируя российских.

С 2022 года Иран поставил в Россию тысячи боеприпасов Shahed 131 и Shahed 136. Он также разрешил России собирать варианты этих беспилотников на месте на Елабужском заводе беспилотников. Москва заплатила золотыми слитками и отправила в Иран захваченные портативные американские противотанковые ракеты Javelin и противовоздушные ракеты Stinger для исследования технологий.

"Нет никаких признаков того, что Россия предоставила любой из своих беспилотных летательных аппаратов Lancet или даже проекты для локального строительства Ирана в рамках любой из этих транзакций, хотя это не совсем невозможно", - пишет издание.

"Об этом новом беспилотнике почти ничего не известно, и, несмотря на его сходство с Lancet, я не думаю, что он является лицензионной копией Lancet или базируется на российских технологиях. Мне неизвестно ни об одной российской конструкции беспилотника, кроме "Ланцета", которую Иран мог бы заинтересовать в применении или копировании", - сказал Фарзин Надими, аналитик по вопросам обороны и безопасности и старший научный сотрудник Вашингтонского университета.

Стоит помнить, что иранские Shahed-131/-136 базировались на других предыдущих проектах, таких как израильская Harpy/Harop, китайская ASN-301 и тайваньская Chien Hsiang.

Надими также отметил, что Хезболла сильно модифицировала свои беспилотники Ababil-2 и Mirsad до "подобной конфигурации" и использовала их против целей в израильском Акко еще в феврале.

В сети также заметили, что безымянный иранский беспилотник больше напоминает израильский Hero-400, чем российский Lancet, предполагая, что Иран мог реконструировать беспилотник из захваченного израильского образца.

"Можно предположить, что новый иранский беспилотник на самом деле основан на примере Hero-400, который мог быть изъят либо в Ливане/Сирии, либо на одном из по крайней мере шести иранских кораблей, которые, как сообщается, были повреждены израильскими боеприпасами между 2019 и 2021 годами", - сказал Надими.

Иран действительно имеет долгую историю обратного проектирования иностранных систем оружия, включая беспилотники. В частности, страна переделала Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, сбитый в Иране в 2011 году. На основе захваченного Sentinel Иран разработал Shahed 171 Simorgh и меньшие беспилотники Saegheh. Израиль перехватил один из этих беспилотников в 2018 году и подтвердил, что это "копия" Sentinel.

Иран также имеет историю разработки уникального оружия внутри страны, например регулируемая ракета, обозначенная Соединенными Штатами как 358, которая блуждает вокруг определенной территории, пока не находит вражеские беспилотники, вертолеты или другие низколетящие самолеты для перехвата.

Кстати, другие страны построили беспилотники, которые очень напоминают иранскую серию Shahed. Например, Китай недавно представил беспилотник Sunflower 200, который очень похож на Shahed-131, как и турецкий беспилотник Azab, представленный в прошлом году. Оба эти беспилотники были представлены после того, как Россия начала использовать "Шахеды" против Украины в 2022 году, и оба имеют сходную дальность действия.

Возможно, власти Ирана наблюдали за дизайном и характеристиками Lancet и поручили своим инженерам построить иранский беспилотник с сопоставимыми возможностями, подобно тому, как Китай и Турция сделали с Shahed.

Новый камикадзе Ирана - что известно

Как сообщал УНИАН, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) изготовил новый беспилотник-камикадзе, который, как ожидается, значительно повысит боевые возможности его сухопутных войск.

Отмечается, что новый дрон, название которого пока не разглашается, отнесен к категории боеприпасов. При этом иранский беспилотник напоминает ZALA Lancet российского производства. Это оружие широко используется для борьбы с засадами.

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