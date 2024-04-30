Первый "Бук" находился на пусковой позиции, а второй прибыл для его эвакуации после поражения.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных комплексов "Бук" во время разведки на Сумском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram.

"Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук", который находился на пусковой позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами.

После этого на эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому наши операторы нанесли повторный удар.

"Следовательно, поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян", - заявили ССО.

Уничтожение российской технки на фронте

Ранее ССО показали кадры уничтожения российских захватчиков на Донецком и Запорожском направлениях. В частности, операторы БПЛА 3-го полка ССО продолжают эффективно выполнять боевые задачи на Донецком и Запорожском направлениях. Пилоты осуществляют аэроразведку, обнаруживают вражеские цели и уничтожают их с помощью ударных дронов.

Также была уничтожена машина российских оккупантов из состава автоматизированной станции помех "Р-378Б" комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

"Жирную" цель операторы 3-го полка ССО обнаружили во время разведывательных действий на Донецком направлении.

Также была уничтожена минометная позиция и живая сила противника. Ее уничтожили воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ с помощью FPV-дронов. Они были обнаружены во время разведывательных действий на одном из операционных участков.

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