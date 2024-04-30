Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который снова хочет возглавить страну, считает, что Европа должна увеличить размер помощи Украине. Об этом Трамп заявил в интервью Time, отметив, что не планирует выделять средства, если европейские партнеры повысят расходы.
Бывший президент США также считает, что европейские страны гораздо больше пострадали от полномасштабного вторжения России в Украину.
"Я не дам, если Европа не начнет выравниваться. Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить? Они гораздо больше пострадали. Между нами океан. А между ними - нет", - предостерегает Трамп.
По словам журналистов, Трамп придерживается гораздо более трансакционного подхода к международным отношениям, чем его предшественники, выражая пренебрежение к тем, кого он считает бесплатными друзьями.
Отношение Трампа к Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп "не даст ни копейки на украинско-российскую войну", если победит на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.
К тому же план Трампа по прекращению войны в Украине заключается в том, чтобы заставить Украину уступить территории в пользу агрессора. Об этом рассказали люди из окружения бывшего президента США.
Ранее УНИАН писал, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставляет европейских лидеров обдумывать подобные сценарии и искать ответы на вопросы, которые они за собой влекут. По мере того, как избирательный процесс в США набирает обороты, чиновники по всему континенту становятся все более откровенными относительно последствий второго президентства Трампа.