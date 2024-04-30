Бывший президент США считает, что Европа должна значительно нарастить поддержку Киева.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который снова хочет возглавить страну, считает, что Европа должна увеличить размер помощи Украине. Об этом Трамп заявил в интервью Time, отметив, что не планирует выделять средства, если европейские партнеры повысят расходы.

Бывший президент США также считает, что европейские страны гораздо больше пострадали от полномасштабного вторжения России в Украину.

"Я не дам, если Европа не начнет выравниваться. Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить? Они гораздо больше пострадали. Между нами океан. А между ними - нет", - предостерегает Трамп.

Видео дня

По словам журналистов, Трамп придерживается гораздо более трансакционного подхода к международным отношениям, чем его предшественники, выражая пренебрежение к тем, кого он считает бесплатными друзьями.

Отношение Трампа к Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп "не даст ни копейки на украинско-российскую войну", если победит на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

К тому же план Трампа по прекращению войны в Украине заключается в том, чтобы заставить Украину уступить территории в пользу агрессора. Об этом рассказали люди из окружения бывшего президента США.

Ранее УНИАН писал, что возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставляет европейских лидеров обдумывать подобные сценарии и искать ответы на вопросы, которые они за собой влекут. По мере того, как избирательный процесс в США набирает обороты, чиновники по всему континенту становятся все более откровенными относительно последствий второго президентства Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: