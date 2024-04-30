Временным морским маршрутом, которые Украина создала с партнерами после выхода России с Черноморской зерновой инициативы, воспользовались 1 300 судов. Из украинских портов экспортировали 25 миллионов тонн продукции.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что украинская сельхозпродукция даже в таких сложных условиях поставляется в 40 стран.
"Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы", – цитирует дипломата издание Укринформ.
По его словам, из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" экспортировали 25 миллионов тонн продукции украинских аграриев. Кислица указал, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня.
"Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров", – подытожил постпред Украины при ООН.
Зерновой коридор - главные новости
В августе 2023 году ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Большой Одессы. В сентябре по временному коридору в акваторию зашли два первых гражданских судна под погрузку зерном. 21 сентября в Турцию прибыло первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору".
Заблокировать экспорт зерна России не удалось. Благодаря неоднократным ударам по российскому флоту, Украина смогла использовать Черноморский зерновой коридор для гражданских целей.