Сергей Кислица отметил, что украинская продукция поставляется в 40 стран.

Временным морским маршрутом, которые Украина создала с партнерами после выхода России с Черноморской зерновой инициативы, воспользовались 1 300 судов. Из украинских портов экспортировали 25 миллионов тонн продукции.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что украинская сельхозпродукция даже в таких сложных условиях поставляется в 40 стран.

"Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы", – цитирует дипломата издание Укринформ.

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По его словам, из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" экспортировали 25 миллионов тонн продукции украинских аграриев. Кислица указал, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня.

"Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров", – подытожил постпред Украины при ООН.

Зерновой коридор - главные новости

В августе 2023 году ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Большой Одессы. В сентябре по временному коридору в акваторию зашли два первых гражданских судна под погрузку зерном. 21 сентября в Турцию прибыло первое судно с украинским зерном, которое шло по "гуманитарному коридору".

Заблокировать экспорт зерна России не удалось. Благодаря неоднократным ударам по российскому флоту, Украина смогла использовать Черноморский зерновой коридор для гражданских целей.

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