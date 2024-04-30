По словам эксперта, "Обама дал Украине одеяла вместо оружия, а Трамп - Javelin".

Необходимо, чтобы проукраинские силы в США создавали ядро среди представителей Республиканской партии для помощи Киеву. Об этом в интервью для Лига сказал американский политтехнолог Стивен Мур.

Он напомнил первую каденцию Дональда Трампа на посту президента США. По его словам, предшественник Трампа демократ Барак Обама прислал Украине "вместо оружия одеяла, а Трамп в 2017 году - дал ПЗРК", что позволило Украине своевременно сдержать россиян.

"Никто до конца не знает, что собирается делать Трамп. Я тоже. Но важно, чтобы проукраинские силы создавали ядро среди республиканцев для помощи Украине. Независимо от того, кто в Белом доме, кто в Конгрессе: там всюду есть республиканцы, которые говорят, что необходимо помочь Киеву", - сказал эксперт. Видео дня

Также он отметил, что американцы устали от политкорректности, а Трамп в 2016 году пришел с лозунгом, что "мы больше не будем терпеть этого, он давал голос людям, которые до этого чувствовали себя без права голоса".

"Он также сделал Америку более изоляционной. Мир не станет лучше, если США не будут в нем лидерами. Нестабильным - да. Речь идет даже не об Украине, а о глобальной стабильности, потому что эта война связана с другими в мире. Россия, Китай, Иран и Северная Корея сотрудничают, чтобы создать гораздо больше хаоса и нестабильности. Есть и республиканцы, и демократы в Америке, чтобы противостоять этому вместе. С обеими партиями следует сотрудничать", - подчеркнул Мур.

По его словам, если бы не позиция Трампа, голосование за предоставление помощи США Украине провалилось бы.

"Трамп сказал: давайте дадим в долг. Это частично учли в пакете - макроэкономическая помощь записана в кредит. Было много людей, которые работали за кулисами и пытались убедить его. И это удалось", - говорит эксперт.

Он также предупредил о риске того, что США пойдет на дальнейший изоляционизм в отношении дел в мире, если республиканцы в ноябре получат большинство в Конгрессе, а Трамп станет президентом.

"Но опять же, в 2014 году Обама послал одеяла и говорил, чтобы не сопротивлялись аннексии Крыма. А в 2017 году Трамп послал Javelin. Если бы я знал, что собирается делать Трамп, если бы мог заглянуть в его голову, я зарабатывал бы гораздо больше денег", - иронизирует Мур.

По словам политтехнолога, что на самом деле сделает Трамп как президент - знает только он сам.

"Или даже он не знает. Никто не знает. Трудно предсказать. Трамп сейчас говорит избирателям одно - чтобы выбрали. А если станет президентом, то может делать другое. Представляете, политики могут не выполнять обещания и врать? ... Трамп, как и большинство политиков, говорит то, что необходимо, чтобы его избрали. Знаю, это может шокировать. Но в Америке политики не всегда так поступают", - резюмировал эксперт.

Последние заявления Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о спикере Палаты представителей Майке Джонсоне после одобрения помощи Украине. По словам экс-главы Белого дома, республиканцы имеют в Палате представителей преимущество лишь в один голос, поэтому Джонсон не может "делать все, что захочет".

Как сказал Трамп, "я думаю, что он очень хороший человек", ведь превратил 9 миллиардов долларов помощи Украине в "прощенный заем".

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