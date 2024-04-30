Один из этих кораблей – носитель крылатых ракет "Калибр".

Россия планирует спустить на воду два корабля для Черноморского флота. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 22800 "Каракурт", который называется "Тайфун", а также патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков", который называется "Виктор Великий".

Как пишет Defense Express, в российском Минобороны заявили, что спуск кораблей на воду состоится в один день в мае, но точная дата не названа. Произойти это должно на Зеленодольском заводе в Татарстане.

"Отметим, что благодаря сети рек и каналов у РФ есть возможность усиления и переброски кораблей таких классов фактически к любому флоту и флотилии, возможно кроме Тихоокеанского. На практике, корабли с Зеленодольского завода на постоянной основе усиливали российские Черноморский, Балтийский флоты и Каспийскую флотилию", – пишет издание. Видео дня

Отмечается, что спуск кораблей на воду означает завершение лишь одной фазы работ. После этого их начнут достраивать уже на плаву, далее они будут проходить испытания. Авторы материала говорят, что между спуском судна на воду и фактической передачей заказчику со вступлением в строй для таких кораблей в РФ проходит еще довольно значительное время.

К примеру, корабль проекта 22800 "Каракурт" под названием "Аскольд" был спущен на воду в сентябре 2021 года. 4 ноября 2023 года его поразили – тогда он находился на заводе "Залив" в оккупированной Керчи. Срок в три года между спуском на воду и вступлением в строй для таких кораблей является обычным.

"Что касается корабля проекта 22160, то их вступление в строй значительно быстрее и занимает меньше года. Например, "Сергей Котов", который был потоплен "5 марта 2024 года ударом морских дронов-камикадзе, спустили на воду в январе 2021 года, а передача заказчику состоялась в июле 2022 года", – говорится в материале.

Малый ракетный корабль "Тайфун" заложен еще в сентябре 2019 года. Как типичный представитель проекта, его стандартное водозамещение составляет 800 тонн, а длина – 67 метров. Экипаж насчитывает 39 человек, а автономность корабля – 15 суток, чего достаточно для выполнения задач в прибрежной зоне.

"Хотя задача корабля – задача дальнобойных ударов, потому что корабль имеет 8 пусковых шахт под 3С14 под ракеты "Калибр" и "Оникс". За противовоздушную оборону корабля отвечает ЗРГК "Панцирь-МЕ", а главным радиолокационным вооружением является РЛС "Минерал-М" с боевой информационно-управляющей системой "Сигма"", – рассказывает издание.

Что касается патрульного корабля "Виктор Великий" проекта 22160, то он заложен еще в 2016 году. Он значительно больше проекта "Каракурт": его стандартное водозамещение составляет 1500 тонн, а длина – 94 метра. Кроме того, он не относится к ракетным кораблям.

"Его экипаж состоит из 28 человек, а автономность составляет 60 суток. На корабле должен штатно базироваться вертолет типа Ка-27. Задача корабля – именно патрулирование и он не является носителем ракет "Калибр" и "Оникс", хотя по плану он должен был иметь модульное вооружение, включая пусковые 3С14. Но в РФ традиционно что-то пошло не по плану и российские моряки получили огромную патрульную "яхту" с минимумом вооружения: одну корабельную артустановку и ПВО в виде моряка с ПЗРК. Именно поэтому на вертолетную палубу кораблей проекта 22160 в РФ ставят сухопутные ЗРК "Тор"", – пишет Defense Express.

Корабли РФ в войне против Украины

Россия активно привлекает Черноморский флот в своей захватнической войне против Украины. Враг использует как большие корабли, так и подводные ракетоносители. В частности, из таких по Украине выпускают ракеты Калибр.

Стоит отметить, что за более чем два года войны Украина уничтожила около 30% кораблей Черноморского флота РФ. Не в последнюю очередь это стало возможно благодаря использованию морских дронов.

Свою роль в уничтожении вражеских кораблей сыграла и ракета "Нептун". Именно благодаря ей удалось "подводный" крейсер "Москва".

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