Он также поделился своими оценками и предположениями относительно возможностей Украины сбивать ракеты "Кинжал".

Российская Федерация имеет возможности для продолжения изготовления ракет "Кинжал". Об этом сказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"К сожалению, россияне могут продолжать их производить, независимо от того, что у них идет с поставками комплектующих. Потому что один из важных пунктов, который мы не учитываем, – россияне, к сожалению, сделали значительный кусок работы, чтобы "импортозаместиться", быть независимыми от поставок в обход санкций. Например, начали делать собственную электронику. Относительно темпов производства, то темпы, с которыми россияне наносят удары по нашей энергетической инфраструктуре, могут указывать на то, что мы, возможно, не все знаем о российском ракетном арсенале или о возможностях по изготовлению ракет", – пояснил Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо"

Он также поделился своими оценками и предположениями относительно возможностей Украины сбивать ракеты "Кинжал".

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"Значительная часть наших соотечественников могла представить, что "Кинжал" и "Циркон" – это вроде бы не настоящие гиперзвуковые ракеты, но окно возможностей, чтобы сбить такую ракету, возникает тогда, когда падает скорость полета до приемлемых показателей, и только на последних километрах или последних секундах полета к цели. То есть, чтобы сбить ракету у цели, там должен стоять Patriot. Соответственно, "Кинжал" может лететь над Киевом в сторону западной Украины, и там еще нет возможности сбить "Кинжал". Чтобы сбить "Кинжал" на любом этапе полета нам нужны от американцев противоракетные комплексы THAAD. Даже если и стоит батарея $2 млрд, но это оправданные затраты", – добавил Киричевский, отметив, что об этих комплексах речь пока не идет.

Ракеты "Кинжал"

Российские оккупационные войска уже не раз били по Украине ракетами "Кинжал". Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что за время полномасштабной войны РФ использовала для ударов по украинским городам более 80 ракет "Кинжал".

В свою очередь командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявлял, что наши военные за эти два года сбили 25 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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