За эти средства Силам безопасности и обороны будут поставлены 300 тысяч дронов.

Сегодня Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных 15,5 млрд грн для закупки дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Это дополнительный ресурс к тем 43,3 млрд грн, которые мы уже выделили на беспилотники в этом году. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками", - сказал премьер.

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Шмыгаль отметил, что за выделенные сегодня средства Силам безопасности и обороны будут поставлены 300 тысяч дронов.

Также глава правительства сообщил, что за год работы кластера оборонных технологий Brave1 было зарегистрировано более 1,6 тыс. разработок по 12-ти направлениям.

"Среди них беспилотники, РЭБ, роботизированные комплексы, применение искусственного интеллекта. Государство помогает перспективным разработчикам воплотить в жизнь свои проекты. Мы предоставили 186 грантов на более 120 млн грн для исследовательско-конструкторских работ и для масштабирования производства", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в госбюджете предусмотрели 1,5 млрд грн на гранты для разработчиков defense-tech решений.

Применение дронов Вооруженными силами Украины

Беспилотники различных типов занимают одну из ведущих ролей в войне России против Украины.

Как писал The Washington Post, Украина производит FPV-дроны и другие беспилотники на заводах - с обещанием сделать 1 миллион в этом году, - но многие беспилотники, которые направляются украинским войскам, изготавливаются обычными людьми прямо дома.

Немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке сообщал, что Украина не просто сумела создать собственный аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", но и наладила его массовое производство.

По данным The Wall Street Journal, столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и логистике.

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