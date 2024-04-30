По словам военного эксперта, предоставление баллистических ракет является "большим прорывом".

Баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, предоставленные США Украине, могут сделать Крым "ничтожным в военном плане" для России. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на военного аналитика Филиппа Карбера.

СМИ напоминает, что США тайно отправили около 100 армейских тактических ракетных систем, известных как ATACMS, в Украину, которая уже использовала их. Ранее США присылали ATACMS меньшей дальности, что помогло Украине в борьбе прошлой осенью.

"Но версии, присланные недавно, могут преодолеть около 290 миль, что ставит под прицел Украины более ценные цели. Это включает в себя Крым, оккупированный Россией в 2014 году и имеет решающее значение для ее военной стратегии в Украине", - отмечает издание. Видео дня

Карбер, который имеет опыт работы в Украине, сказал, что предоставление ATACMS является "большим прорывом".

"Это оружие по сути может сделать Крым ничтожным в военном плане", - подчеркнул эксперт.

СМИ отмечает, что Украина ранее наносила много ударов по Крыму - значительно ослабляя российский Черноморский флот, порт Севастополь и периодически нанося удары по стратегическому Керченскому мосту, который соединяет полуостров с Россией.

"Они были осуществлены различным оружием, включая воздушные и морские беспилотники, и, вероятно, ракеты Storm Shadow/SCALP, поставленные Великобританией и Францией. Но ATACMS имеет ключевое преимущество перед Storm Shadows, сообщает Радио Свободная Европа, в том, что они летят гораздо быстрее", - говорится в материале.

Передача ATACMS Украине - последние новости

США предоставят Украине столько возможностей, сколько смогут. Об этом, комментируя передачу ATACMS Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, Украине уже отправили дальнобойные ракетные системы ATACMS.

Также УНИАН сообщал, что США тайно прислали Украине более 100 дальнобойных ATACMS. По данным The New York Times, Украина уже била этими ракетами по объектам России в Крыму.

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