Остаются все обязанности, которые ранее на него были возложены, кроме ношения электронного браслета.

Судья Печерского районного суда Киева постановила снять электронный браслет с митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла Лебедя (известного как Паша Мерседес). Об этом заявил адвокат митрополита Павла (Лебедя) Никита Чекман, сообщает Суспільне.

По его словам, сторона защиты доказала суду, что снятие браслета никоим образом не повышает риски и митрополит Павел не препятствует ведению уголовного производства.

Адвокат проинформировал, что остаются все обязанности, которые ранее на него были возложены, кроме ношения электронного браслета.

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"Речь идет, в частности, о сдаче загранпаспорта и явке по первому требованию суда", - сказал Чекман.

Суд над Пашей Мерседесом - детали

Митрополиту УПЦ МП, экс-настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу ("Мерседесу") утром 1 апреля 2023 года объявили о подозрениях.

Лебедю было вручено подозрение по статьям 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский суд Киева в этот же день избрал представителю УПЦ МП меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а также обязали носить электронный браслет.

В июле Соломенский суд Киева города Киева решил, что Лебедь (Паша "Мерседес") должен находиться под стражей. Ему была заменена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 14 августа 2023 года.

В августе адвокат Лебедя Никита Чекман заявил, что митрополит был госпитализирован. "Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство!", - написал Чекман.

В ноябре Печерский районный суд Киева продлил Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, то есть до 29 января.

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