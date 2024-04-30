По словам нардепа, это официальная цифра, которую можно получить даже в Минюсте.

Около 15 тысяч военных в Украине получили дисциплинарные наказания и не привлекаются к выполнению своего долга. Об этом рассказал нардеп Юрий Камельчук в эфире "Новости Live".

"В отношении уклонистов, это термин, который может постановить только суд. До того, пока нет решения суда, даже, в принципе, с юридической точки зрения неправильно так называть. Но есть другая категория, о которой мало кто говорит. Это те, кто получил, так называемые, дисциплинарные наказания, уже будучи военнослужащим. И таких у нас около 15 тысяч, которые либо не выполнили приказ, либо отказались выполнять его, либо самовольно покинули воинскую часть, и сейчас они фактически нигде не применяются. Возможно, они где-то в черную работают, не официально. Но они не в тюрьме, не в штрафбате. Хотя какую-то часть держат отдельно", – сказал он.

Однако, по словам Камельчука, нет никаких заседаний суда для определения их статуса, виновны они в чем-то или нет.

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"Это официальная цифра, которую можно получить даже в Минюсте", – добавил он.

На вопрос ведущей, почему не ведутся судебные дела против этих военных, депутат отметил: "Я думаю, что ожидали какого-то законного решения в виде закона, также аудита ВСУ, чтобы понимать эту ситуацию. Но эта цифра образовалась за два года".

По словам нардепа, среди этих людей действительно мало тех, которые готовы снова брать оружие в руки и воевать. Также он отметил, что среди таких дисциплинарных нарушителей есть бойцы с большим боевым опытом с 2014 года.

"Это люди, которые уже прошли обучение. Но с ними была какая-то неправильная коммуникация, неправильное взаимодействие, в они принимали какие-то решения. Возможно, в части была проблема с командирами... То есть глобально они не совершили военного преступления, но не выполнили приказ, и из-за этого могли быть наказаны командирами, или из-за этого самовольно покидали воинскую часть, а находятся сейчас где-то на территории Украины", – добавил депутат.

Мобилизация и уклонисты

Как сообщал УНИАН, в Волынской области ТЦК и СП объявил в розыск 8 тысяч уклонистов от всеобщей мобилизации в Украине. Им грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 грн). За повторное правонарушение штраф будет увеличен до 3 400-8 500 грн или год исправительных работ. В свою очередь, за игнорирование мобилизационного распоряжения предусматривается наказание в виде от 3 до 5 лет заключения.

В Черновицкой области за неявку в ТЦК и СП подано в розыск более 5 тысяч мужчин. Это те военнообязанные, которые были оповещены представителями ТЦК и СП, работодателями или другими уполномоченными лицами.

В то же время правоохранители Киева получили 5387 обращений от ТЦК по установлению места пребывания и доставки лиц для составления в отношении них админпротоколов.

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