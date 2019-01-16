Посол США в Германии объяснился за письма с угрозами из-за «Северного потока-2»

Он отметил, что работа посла заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии.

Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что его письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжать поддерживать реализацию «Северного потока-2», не являются чем-то предосудительным.

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Об этом он заявил в интервью Rheinische Post. Он отметил, что работа посла заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии.

«Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично», — заверил Гренелл.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкие политики отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток — 2».