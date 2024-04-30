Генсек НАТО призывает выработать стабильный механизм поставок оружия, чтобы Украина могла действительно на него полагаться.

Перебои с поставками оружия подорвали доверие Украины к ее западным партнерам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии агентству Reuters после однодневного визита в Киев.

Примерами неудачи союзников по НАТО он назвал более полугодовую задержку с принятием новой программы американской помощи Украине и неспособность Европы поставить 1 миллион артиллерийских снарядов, который уже был обещан.

Столтенберг отметил, что эти задержки имели серьезное влияние на поле боя в Украине и в конце концов Россия получила преимущество, а ВСУ были вынуждены встать в оборону.

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"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подрывает доверие", - сказал Столтенберг, но добавил, что Киев все еще верит в своих союзников.

По мнению Столтенберга такие недостатки показывают, что пришло время пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

"Нам нужна более надежная, институционализированная основа для нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, обеспечить большую подотчетность и обеспечить распределение бремени", - сказал генсек.

Проблемы с западной помощью Украине: последние новости

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский пожаловался, что Украина получает не все из нового пакета оружия, которое США выделили на прошлой неделе. По его словам, Россия воспользуется этим.

Также мы рассказывали, что половина денег британского фонда помощи Украине зависла из-за бюрократии. За два года потрачено лишь 400 миллионов из 900, подсчитали журналисты.

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