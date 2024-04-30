Вопрос находится на этапе обсуждения.

Администрация Джо Байдена рассматривает вопрос запрета импорта в США обогащенного российского урана через исполнительную власть, поскольку усилия Конгресса по блокированию поставок реакторного топлива пробуксовывают. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Сейчас представители Совета национальной безопасности, Министерства энергетики и других органов американской администрации ведут переговоры относительно ограничений импорта российского урана, включая возможность его запрета. Пока что речь о каких-то конкретных решениях не идет.

При этом в Администрации и атомной промышленности все еще предпочитают, чтобы этим вопросом занимался Конгресс, поскольку отменить закон более сложно, чем отменить действия, совершенные с использованием исполнительной власти.

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Так, в Совете национальной безопасности призвали федеральный законодательный орган способствовать созданию "безопасной цепочки поставок ядерного топлива", которая не будет зависеть от врагов США.

В Министерстве энергетики США заявили, что РФ поставляла почти четверть обогащенного урана, который используют для топлива американского флота, из более 90 коммерческих реакторов.

Это делает россиян первыми иностранными поставщиками, а также приносит Москве примерно 1 млрд долларов в год. Эксперты считают, что решение этого вопроса может стать вызовом для американской экономики.

Эмбарго на российский уран – что известно

Напомним, в 2023-м сенаторы от Республиканской и Демократической партий внесли законопроект о введении эмбарго на уран из РФ. Как тогда отмечалось, атомная промышленность США готова от него отказаться.

При этом в позапрошлом году сообщалось, что Соединенные Штаты не будут вводить запрет на поставки российского урана, ведь он критически важен для работы американских АЭС.

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