Строительство началось еще в июле прошлого года.

Аэродром, которые россияне строят в Белгородской области, изначально предназначался для бизнес-джетов, но в итоге его переоборудовали для военных нужд.

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал "Фокусу", что российское военное командование сделало это для рассредоточения авиации, чтобы избежать украинских ударов по скоплению истребителей.

Также захватчики могут использовать аэродром во время нового наступления - авиация поддержит российские подразделения и окажет масштабное давление на север Харьковщины. "Замечу, что до этого времени Вооруженные силы Украины получат американские ракеты ATACMS. Посмотрим, будут ли прилеты по российскому объекту в ближайшее время", - говорит эксперт.

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Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко считает, что этот аэродром нужен оккупантам и для переброски штурмовых подразделений с Дальнего Востока и севера страны. Также они могут перебросить авиационную эскадрилью из Приморско-Ахтарска для работы под Харьковом.

Авиаэксперт отмечает, что новый аэродом не сможет стать постоянной авиабазой для воинской части, поскольку по нему можно бить из реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, если удастся закрыть их от БПЛА и придвинуть к линии фронта. А в случае воздушных угроз украинская армия сможет временно вывести его из строя ударом по взлетно-посадочной полосе.

Россия строит аэродром под Белгородом: что известно

Недавно OSINT-исследователь RedIntelPanda заявил, что российские захватчики строят аэродром в 75 км от украинской границы.

Сообщалось, что работы останавливали, однако в конце апреля возобновили - сейчас оккупанты занимаются взлетно-посадочной полосой.

Основатель Conflict Intelligence Team и военный аналитик Руслан Левиев заявлял, что этот аэродром строит компания ЭФКО для своих бизнес-джетов.

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